Hündin ausgesetzt In Riesa wurde eine Hündin angeleint sich selbst überlassen. Offenbar hatte sie gerade erst Welpen bekommen. Der Tierheim-Chef ist entsetzt.

Das Tierheim sucht den Besitzer der ausgesetzten Hündin. © Lutz Weidler

Tierheim-Chef Uwe Brestel spricht von einer riesigen Sauerei, wenn er die Geschichte des jüngsten Neuzugangs der Einrichtung erzählt. Die schwarze Hündin wurde bereits am 4. August in der Nähe des Tierheims gefunden. „Jemand hat sie am helllichten Tag vor dem Hundesportplatz angebunden“, sagt Uwe Brestel. „Angeleint kann man eigentlich nicht einmal sagen, sie hatte nur eine Kordel um den Hals.“ Das sei auch das einzige, das er dem Besitzer zugute halten könne: „Die meisten setzen ihre Tiere zumindest so aus, dass sie auch gefunden werden.“

Schon am Fundtag hatte er gesehen, dass die Hündin offenbar geworfen hatte. „Wenn sie gesäugt haben, dann sieht man das an den Zitzen“, erklärt Brestel. Möglicherweise habe jemand nur die Jungen gebraucht und den Mischling dann ausgesetzt. Einen triftigen Grund, die Hündin einfach so abzugeben, kann er jedenfalls nicht ausmachen. „Sie sieht nicht krank oder verwahrlost aus, ich kann es mir nicht erklären.“ Auch sonderlich alt sei sie noch nicht. „Man kann sich täuschen, aber ich würde sagen: drei, vier Jahre.“ Der Tierheim-Chef hofft nun, dass jemand die Hündin wiedererkennt und Angaben zu seinem Besitzer machen kann. Weitervermitteln kann er sie höchstens unter Vorbehalt. Denn das Tier gilt eben als Fundsache – der Besitzer könnte sich ja eventuell doch noch melden. Man hoffe ja immer noch auf das Gute im Menschen.

Wer Hinweise zu dem Tier geben kann, wendet sich bitte direkt an das Tierheim in Riesa: 03525 632826.

