Hühnerstall brennt In Halsbrücke wurde am Sonnabend die Feuerwehr zu einem brennenden Hühnerstall gerufen.

© Symbolfoto: Marko Förster

Halsbrücke. Im Ortsteil Niederschöna stand am Sonnabendvormittag ein Hühnerstall in Flammen. Gegen 11.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Unteren Dorfstraße gerufen. Ein Hühnerstall hatte dort Feuer gefangen und konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kameraden konnten ein Übergreifen auf das daneben stehende Wohnhaus verhindern. Die Tiere blieben unverletzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. (SZ)

