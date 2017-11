Hühnerdieb gelingt die Flucht

Sebnitz-Hertigswalde. Ein hungriger Fuchs hat am Sonnabend für einen Polizeieinsatz in Sebnitz-Hertigswalde gesorgt. Bereits am Donnerstag schlich der Fuchs in den Hühnerstall und stillte seinen Hunger mit dem Federvieh. Dabei wurde er jedoch vom erbosten Hühnerhalter erwischt und im Stall eingesperrt, berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Sonntag.



Der Mann hatte die Absicht, den Bösewicht waidgerecht durch einen Jäger erlegen zu lassen. Diese Absicht sowie Fotos des Tieres im Stall postete er auf Facebook – was wiederum eine tierliebende Frau auf den Plan rief, die ihrerseits die Polizei informierte.



Die zum Ort geschickten Beamten staunten jedoch nicht schlecht. Dem Fuchs war es gelungen, eine Scheibe zu zerschlagen, das Drahtgitter zu zerbeißen und somit einen Weg in die Freiheit zu finden. Der Hühnerhalter muss nun über den Verlust seines Federviehs wie auch den Sachschaden am Hühnerstall hinwegkommen. (SZ)

