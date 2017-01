Hühner werden jetzt bespaßt Ab diesem Jahr werden Hennen die Schnäbel nicht mehr kupiert. Damit sich die Tiere nicht hacken, wird jetzt gespielt.

Hühner sind neugierig. Aus diesem Grund tut es neben dem Pickballen, Luzerne-Heuballen und Picksteinen auch eine einfache gelbe Schüssel. Denn hier untersuchen die gefederten Damen, was das sein kann, sagt Christian Riedel. So werden sie abgelenkt und haben Beschäftigung. Und sie haben nicht den Drang, ihre Artgenossen anzupicken. © Anne Hübschmann

Hühner sehen gerne rot. Die Farbe beruhigt sie in warmen, schummrigen Lichtorgeln. Oder sie macht Legehennen erst richtig munter – und in Kombination mit reichlich Sonnenlicht auch aggressiv. Dann picken sie ihre Nachbarin an, schubsen hier und hacken dort, und wenn die Drangsalierte erst Federn verliert und wunde Stelle bekommt, wird richtig losgehackt. „Kannibalismus ist ein natürliches Verhalten unter Hennen, es sondert kranke und schwache Tiere aus“, sagt Christian Riedel. Der Großenhainer ist Vorsitzender des sächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes und bespaßt seine Hühner in den heimischen Ställen seit Neuestem sogar.

Also hängt er bunte Schüsseln in den Stall, kauft Pickblöcke aus fest gepresster Luzerne, legt Strohballen zwischen die Gänge oder bringt Heuraufen an, als wäre seine Hühner Hasen.

Aber: Spielen hält vom Hacken ab. Nie war das den Legehennenhaltern so wichtig – denn seit diesem Jahr werden die Schnäbel der frisch geschlüpften Hennen nicht mehr kupiert. Das muss man sich im Gegensatz zur Ferkelkastration in diesem Fall nicht martialisch vorstellen: Den Eintages-Küken wurde bislang mit Infrarot der sogenannte Eizahn bestrahlt, mit dem sich das Küken aus der Schale gepickt hat. Das Ergebnis: Die Schnabelspitze fällt wenige Tage später einfach ab. „Heute will man aber nicht mehr am Tier herummanipulieren, das ist die Diskussion, die wir überall erleben“, sagt Riedel. Allerdings machten sich Tierschützer oft wenig Gedanken, was das alles nach sich zieht und ob das für die Tiere wirklich besser ist. Ganz abgesehen von jeder Preisdebatte. Tatsächlich sind die Einflussmöglichkeiten diffizil. „Ich kann den Stall abdunkeln, aber Tierschützer fordern im Gegenteil mehr Tageslicht, was die Hühner aber aggressiv macht“, erklärt Christian Riedel.

Vier Jahre lang wurden in Sachsen Stallversuche gemacht, wie man den Drang zum Kannibalismus unter Hennen eindämmern kann, wenn die Schnäbel spitz sind und die Schäden damit noch viel größer als früher. Denn Experten rechnen mit bis zu 40 Prozent Verlusten, wenn die Hackerei in einem Stall ausartet.

Auch der Großenhainer Geflügelhof hat an der Studie teilgenommen. Im Ergebnis wurde das für Menschen nicht wahrnehmbare Flackerlicht durch gleichförmiges warmes Licht ersetzt. Und weil Spielen allein als Ablenkung nicht reicht, wird den Hennen das Fressen mühsamer gemacht. Es gibt mehr zu fressen, aber deutlich kalorienärmer. Dadurch sind die Tiere einfach viel länger beschäftigt, die gleiche Energie aufzunehmen wie bisher.

Der Tierhalter hat nichts davon. Weder durch mageres und damit vielleicht billigeres Futter noch durch höhere Eierpreise. Im Gegenteil. Die ganze Bio-Umstellung lassen sich auch Futterlieferanten und Kükenzüchter bezahlen – während Aldi als marktbestimmender Eierabkäufer die Preise just ab diesem Jahr gesenkt hat – für ein Ei aus Bodenhaltung um 1,2 Cent. „Die anderen Abnehmer werden nachziehen und wir bleiben auf den Kosten fürs vermeintliche Tierwohl sitzen“, so das Fazit von Christian Riedel. Polen und Holländer machen dem deutschen Eiermarkt zusätzlich zu schaffen. Sie liefern zusammen 30 Prozent der hier verkauften Eier, vermarkten ihre Eier aber gut zur Hälfte über die Eierproduktenindustrie und unterliegen damit keinerlei Standards fürs Tierwohl.

