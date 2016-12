Hühner im Stress Hennen legen weniger Eier. Die anhaltende Stallpflicht ist aber nur ein Grund dafür.

Seit dem 14. November dürfen Geflügelhalter ihr Vieh ausschließlich in Ställen halten. Das führt zu Stress. Tiere beißen sich gegenseitig. Hennen legen weniger Eier. © André Schulze

Drei Grad Celsius, Nieselregen – Bedingungen, bei denen Hahn und Henne bedenkenlos über Wiese und Hof laufen und ihr Futter picken können. Normalerweise. Doch noch immer gilt in Mittelsachsen die Stallpflicht für Geflügel. Und das, obwohl bislang bei keinem toten Vogel der gefährliche H5N8-Virus, sprich der Geflügelgrippe-Erreger, nachgewiesen wurde.

Die Tiere müssen in geschlossenen Ställen oder in Volieren gehalten werden. Großzügiger Auslauf? Fehlanzeige. Das ist nicht gut für die Tiere, erzählt ein Züchter aus Mochau, der seinen Namen in diesem Zusammenhang lieber nicht in der Zeitung lesen möchte: „Sie sind unruhig, weil sie den ganzen Tag eingesperrt sind und keine Beschäftigung haben.“ Gerade kleine, private Züchter setzen auf Freilandhaltung, haben deshalb nicht übermäßig große Ställe. Viele Tiere auf engem Raum bringen sich gegenseitig in Stress. Das könne teilweise zu Hackattacken führen. „Um an tierisches Eiweiß zu kommen, beißen sie sich in die Schwänze“, so der Züchter im Rentenalter. In freier Natur bekommt das Federvieh beim Fressen von Regenwürmern und Insekten dieses notwendige tierische Eiweiß.

Mal eben die Tür öffnen, dem Federvieh eine kurze Runde Auslauf geben und dann die Tür wieder schließen, ist verboten. Zum Schutz der Tiere hat die Sächsische Landesdirektion Forderungen aufgestellt: Seit dem 14. November dürfen Geflügelhalter ihr Vieh ausschließlich in Ställen halten, müssen Schutzkleidung beim Gang in den Stall tragen, sich desinfizieren. Wer mindestens zehn Hühner hält, muss zudem die gelegten Eier täglich zählen und dokumentieren. Die Zahl geht tatsächlich zurück. Das hängt mit dem Futter zusammen. Auf einer Wiese ist das Angebot an natürlich vorkommenden Nährstoffen einfach unschlagbar. „Dass die Legeleistung zurück geht, hat aber noch einen anderen Grund, nämlich die Mauser“, sagt der Züchter aus Mochau. Altvögel wechseln zu dieser Jahreszeit die Federn. „Die Hennen benötigen ihre ganze Kraft für die Erneuerung des Federkleides und setzen deshalb erst einmal mit dem Eierlegen aus“, erklärt er.

Von der aktuellen Stallpflicht hält er wenig. Doch wer sich nicht an den Erlass der Landesdirektion hält, könnte Ärger bekommen. Dann begeht der Besitzer eine Ordnungswidrigkeit nach dem Tiergesundheitsgesetz. Mit mindestens 500 Euro Bußgeld ist die zu ahnden.

Den Züchtern wird derzeit in vielerlei Hinsicht schwer ums Herz: Weil sie ihre Tiere einsperren müssen, können keine Tierschauen veranstaltet werden. Dabei sind sie beliebte Treffpunkte für die Geflügelfreunde. „Ich habe mich beim Veterinäramt des Landkreises erkundigt: Ich bekomme derzeit keine Genehmigung für unsere für Januar geplante Geflügelschau in Leisnig“, sagt Hubert Vogt, Vorsitzender des Rassegeflügelzüchtervereins Leisnig und Umgebung 1891. Selbst wenn die Stallpflicht in den nächsten Tagen aufgehoben werden würde. „Die Zeit für die Vorbereitung wäre zu kurz. Uns ist es nicht leicht gefallen, auch weil uns Sponsoren immer so gut unterstützen und befreundete Züchter aus dem ganzen Landkreis schon nachfragen. Aber es geht nicht anders“, bedauert der Brösener.

Seit Wochen grassiert das Virus H5N8. Der Erreger wurde bundesweit im Körper von etwa 400 toten Wildvögeln gefunden – das sind mehr als im Fall der Vogelgrippewelle 2014. In Mittelsachsen wurden laut Landratsamt bis Mittwoch 19 verendete Haus- und Wildvögel an die Landesuntersuchungsanstalt übergeben. In keinem Fall sei Geflügelpest die Todesursache gewesen.

Doch die Gefahr bestehe weiterhin, meint Thomas Mettenleiter. Er ist der Präsident der staatlichen Forschungsstelle im Friedrich-Löffler-Institut. „Wir sehen im Moment keine Tendenzen zu einer Abschwächung.“ Wenn etwa Kot eines infizierten Vogels über die Gummistiefel eines Landwirts in den Stall eingeschleppt wird, gibt es für die Tiere meist keine Rettung.

