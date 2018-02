Hühndorfer Höhe voll gesperrt Wegen Tiefbauarbeiten fährt auch die Buslinie 333 in Wilsdruff anders. Und noch eine Straße ist gesperrt.

Wilsdruff. Für den Bau einer neuen Abwasserleitung ist die Straße durchs Gewerbegebiet Hühndorfer Höhe ab sofort aus Richtung Meißner Straße kommend voll gesperrt. Einfahren kann man nur noch aus Richtung Kreisverkehr bis auf Höhe der Firma Wackler Logistik. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr der Linie 333. Die Haltestellen Abzweig Sachsdorf, Hühndorfer Höhe West und Hühndorfer Höhe Ost können bis voraussichtlich 30. März nicht bedient werden, teilte der Regionalverkehr Dresden mit. Ersatzhaltestellen befinden sich am Kreisverkehr auf der Hühndorfer Straße. Neben den Arbeiten in der Straße durchs Gewerbegebiet werde die Leitung auch in Richtung Kläranlage gebaut, heißt es aus der Stadtverwaltung Wilsdruff. Die Straße nach Sachsdorf ist deshalb ebenfalls voll gesperrt. (SZ/hey)

