Hübsche Funken und gruselige Gestalten Beim Spindelfasching treiben es Hexen und Vampire bunt. Der Moderator kommt erst mit Spindelöl richtig in Form.

Zum Gespensterball hatte der Spindelfaschingsclub in die Waldheimer Schelle geladen. Zu all den Hexen, Vampiren und anderen unheimlichen Gestalten setzten die Funkenmariechen einen hübschen Kontrapunkt. © Dietmar Thomas

Eingeladen war ein jeder, auch Dr. Frankenstein. Einzige Bedingung: Es muss ein Monster sein. – An die Zeilen des Songs der Ärzte erinnerte der Anblick der Gäste in der Waldheimer Schelle. Oder an die überzeichnete Grusel-Vorstellung vom Inneren eines Irrenhauses. Na nu? Eigentlich war doch Fasching angesagt – bunte Trachten, närrisches Volk und viel Trallala? Sind heute tatsächlich solch sonderbare Gäste geladen, oder sind die Waldheimer einfach – nun wie soll man sagen – gealtert? Und wenn schon: Fasching, das können auch Hexen, Gespenster und Rod Stewart sein.

„Dunkle Gestalten überall – der SFC lädt zum Gespensterball“, ist das diesjährige Motto des Waldheimer Spindelfa-schingsclubs, erklärt Vereinsvorsitzende Elke Reinhardt. Gerade ist der klassische erste Part der Show vorbei und die Gäste tanzen, singen. Die traditionellen Konfettifetzen noch auf Haupt und Haar verteilt, erwarten die Gäste ihre Moderatoren – Frankenstein und seinen Macher. Die Hexen werden ihre unterschiedlichen Fluggeräte präsentieren, die Geschichte von „Einem, der auszog, das fürchten zu lernen“ wird in abgewandelter Form erzählt und die Vorzüge eines Hausgeistes dem Publikum nahegebracht. Außerdem werden tanzende Skelette zu karibischem Sound, vampirische Tänze und eine Trommelshow die Gäste unterhalten.

„In diesem Jahr haben wir sogar einen Schlachtruf zum Trinken“, sagt Elke Reinhardt. Der Schlachtruf der Waldheimer lautet „Spindel?...Öööl!“ Und ebendieses Spindelöl steht neuerdings auch in kleinen Schnapsgläsern auf den Tischen. Es scheint gut zu schmecken – der Saal in der Schelle nämlich ist in jeder Hinsicht gut gefüllt.

Es folgt auch schon bald der erste Auftritt von Frankenstein, der aber natürlich zuerst noch kurz auf der Bühne zurechtgeschraubt werden muss. Den Zuschauern zuliebe macht der Doktor die Sägearbeiten hinter einer mit Blut beschmierten Wand, während ein Song in Rammstein-Manier zu hören ist. Als Frankenstein, liebevoll Frankie genannt, hinter der Wand hervortritt, wird klar, dass er noch nicht ganz rund läuft. Auch im Kopf. Doch das lässt sich sicher mit einigen Tropfen Spindelöl beheben. Nach einer Weile jedenfalls fängt er an zu singen wie Popsternchen Tim Bendzko und lässt das Publikum wissen: „Ich bin doch keine Maschine!“ Das ist modern. Und vor allem sorgt es für Lacher – und solche wird es an diesem Abend aufgrund der unkonventionellen Art und Weise der Waldheimer noch viele geben.

Doch wer ist eigentlich so zu finden auf einer Waldheimer Faschingsfeier? Klar, da wäre Soundmann Biggi, der heute zum sogenannten Ghostbuster-Team gehört – auch wenn, sobald er mit seiner lilafarbenen Perücke Modern Talking durch die Boxen schallen lässt, durchaus Raum für andere Assoziationen ist. Es gibt viele Hexen und Vampire, blutige Gestalten und merkwürdige Krankenschwestern. Auch Luise Kuschinsky, eine Figur des Komikers Hans Werner Olm, ist zugegen. Sie sitzt neben einem offensichtlich aus dem Sarg wiederausgegrabenen Willy Wonka, der mit hohem Zylinder und Sonnengläsern auf dem Kopf reichlich Spindelöl verkostet. Dahinter verbergen sich zwei Urgesteine des Spindelfaschings, Lari und Jürgen. Die mittlerweile 44 Ausgaben haben sie im Grunde komplett miterlebt, doch umso blass wie ein untoter Willy Wonka auszusehen, braucht es trotzdem noch viel Schminke. „Fasching bedeutet einfach, einmal im Jahr dem Alltag zu entfliehen und einen Abend lang nur Unsinn zu machen.“, sagt Jürgen.

zur Startseite