Hubsteiger besonders gefragt Im letzten Jahr musste die Feuerwehr öfter ausrücken als üblich. Größter Einsatz war bei einem Dachstuhlbrand.

Der Brand in einem Einfamilienhaus war der größte Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Waldheim im letzten Jahr. Auch ein Hubsteiger kam zum Einsatz, um das Feuer zu löschen. Insgesamt musste die Feuerwehr 67 Mal ausrücken. © Archiv/Dietmar Thomas

Waldheim. Wehrleiter Daniel Seifert erinnert sich lebhaft: „Der spektakulärste Brand im letzten Jahr war auf jeden Fall das Feuer an der Luise-Romstedt-Straße. Dort hatten wir einen Wohnhausbrand, bei dem der ganze Dachstuhl in Flammen stand. Wir mussten alles aufbieten, auch unser Hubsteiger kam zum Einsatz.“ Aufgrund eines defekten Elektrogerätes war Anfang August der Dachstuhl des Einfamilienhauses vollständig ausgebrannt. „Außerdem hatten wir einige Kleinbrände“, sagt Seifert. Unter solchen werden alle Brände zusammengefasst, die sich mit einem Einstrahlrohr löschen lassen.

Aber nicht nur Brände hielten die Kameraden der Feuerwehr in Atem. „Am häufigsten wurden wir wegen technischer Hilfeleistungen gerufen. Darunter laufen alle Einsätze wie Verkehrsunfälle, Hochwasser oder Ölspuren auf der Fahrbahn“, so Daniel Seifert. Doch auch da gab es dramatische Momente. „Zu einem schweren Unfall mussten wir ausrücken. Ein Pkw war auf der Umgehungsstraße in eine Leitplanke gekracht und hatte sich darin eingeklemmt. Den Fahrer mussten wir rausschneiden. Aber verletzt wurde zum Glück niemand“, sagt er.

Für die Feuerwehrleute in Waldheim und den dazugehörigen Ortsteilen war das Jahr 2017 somit ereignisreicher als ein durchschnittliches Jahr. Insgesamt 67 Mal mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim ausrücken. „Und dabei zählt Sturm Herwart mit insgesamt 20 Einsätzen als einer“, sagt der Wehrleiter.

Aber nicht nur in Waldheim war die Feuerwehr aktiv. „Wir hatten mehrere überörtliche Einsätze“, so Seifert. „Vier Mal wurde dabei unser Hubsteiger angefordert.“ Doch nicht nur die Einsätze vor Ort hielten die Kameraden auf Trab, auch intern war 2017 ein bewegtes Jahr. So wechselte die zuständige Leitstelle von Grimma nach Chemnitz. „Der Wechsel verlief fast reibungslos“, sagt der Wehrleiter. „Wenn man von einigen Kleinigkeiten absieht, die jeder Wechsel mit sich bringt.“ Der Vorteil von Grimma sei einfach, dass dort viele Kollegen gearbeitet hätten, die aus der Region waren und die die Wehren im Raum Döbeln besser koordinieren konnten. Außerdem seien die Hierarchien etwas flacher gewesen.



Zufrieden ist Daniel Seifert auch mit dem neuen digitalen Sprechfunk, den die Feuerwehr seit Oktober hat. „Er hat mehr Kanäle“, so der Wehrleiter. „Gerade bei einem Sturm, wenn man viele Kameraden koordinieren muss, ist das sehr wichtig.“ Außerdem sei er abhörsicher und die Verständigung besser und klarer als beim alten Funk. Doch 2017 erhielt die Feuerwehr nicht nur einen neuen Funk. Die Kollegen von der Ortsfeuerwehr Schönberg konnten sich auch über ein neues Löschfahrzeug (MLF) freuen. Der Vorteil bei diesem Fahrzeugtyp sei, dass er auch mit einem Führerschein Klasse B gefahren werden könne.

Doch insgesamt zieht Daniel Seifert eine positive Bilanz für 2017. „Wir sind mit dem letzten Jahr sehr zufrieden und hoffen, dass wir 2018 daran anknüpfen können.“ Geplant sei für 2018 vor allem die Erneuerung der Ausrüstung. „Im neuen Jahr brauchen wir auf jeden Fall Geld für die Pflege der Fahrzeuge und unserer Ausrüstung“, sagt Seifert. „Dies ist zwar nicht so glamourös wie ein neues Fahrzeug, aber für uns lebenswichtig. Ohne vernünftige und vor allem sichere Ausrüstung können wir nicht arbeiten.“

Einen persönlichen Wunsch für 2018 hat er auch: „Ich hoffe, dass sich wieder mehr Jugendliche für die Feuerwehr begeistern und engagieren.“ Außerdem wünscht er sich mehr Respekt von den Bürgern. „Letztes Jahr wurde einer unserer Kameraden beinahe angefahren. Das war schon schlimm.“ Natürlich sei das auch ein extremer Fall und zum Glück sehr selten. „Aber auch jetzt, bei dem Sturm wurden wir angepöbelt, weil wir Straßen gesperrt haben. Dabei machen wir das nur, um die Bürger zu schützen“, so Daniel Seifert.

