Hubschraubereinsatz in Radebeul Seit kurz nach acht Uhr kreist ein Hubschrauber über dem Raum Radebeul-West. Sucht er Mike Welzel?

Mittwochmorgen kreist ein Hubschrauber über Radebeul. Ist er auf der Suche nach Mike Welzel? © Lausitznews.de

Beunruhigt wandern die Blicke der Radebeuler am Mittwochmorgen an den Himmel. Ein Hubschrauber bewegt sich im Luftraum über Kötzschenbroda. Da er längere Zeit kreist, kann es sich kaum um einen Rettungseinsatz handeln. Doch dies muss zunächst offen bleiben. Erst müssen die entsprechenden Dienststellen kontaktiert werden.

Schnell stellt sich die Frage ein, ob der Hubschrauber nach dem gesuchten und möglicherweise bewaffneten Verbrecher Mike Welzel (43) sucht, oder ob die Sache einen ganz anderen Hintergrund hat. Welzel war in Radebeul vermutet worden, da er sich hier längere Zeit aufhielt und sein Bruder hier wohnt.

Einsätze in Radebeul-Naundorf, in Steinigtwolmsdorf bei Bautzen und Taucha bei Leipzig waren in den vergangenen Tagen ergebnislos abgebrochen worden. (SZ/pa)

