Hubschraubereinsatz bei schwerem Verkehrsunfall Auf der B99 wurden mehrer Fahrzeuge in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Die Straße wurde gesperrt.

Zwischen Hirschfelde und Zittau ist es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, die Ursache ist noch unklar. © Danilo Dittrich

Zittau Am späten Sonntagnachmittag ist auf der B 99 zwischen Zittau und Hirschfelde ein schwerer Unfall passiert. Laut Polizei war eine 58-Jährige mit ihrem Opel aus Richtung Hirschfelde unterwegs, als sie aus noch nicht geklärter Ursache nahe der Drausendorfer Kommune in den Gegenverkehr geriet. Sie stieß ungebremst mit einem VW zusammen, der in ein Feld geschleudert wurde. Auch ein nachfolgender Citroen, der versuchte auszuweichen, wurde in den Unfall verwickelt. Die Fahrerin des Opel, der Fahrer und die Beifahrerein im VW mussten in ein Krankenhaus. Neben der Polizei waren die Feuerwehren von Hirschfelde und Zittau im Einsatz. Die Kameraden mussten zwei Menschen, die im Auto eingeklemmt waren, befreien. Außerdem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B 99 war ab dem späten Nachmittag voll gesperrt. (szo/sdn)

zur Startseite