Hubschrauber weckt Anwohner Die Bundespolizei ist im Raum Horka unterwegs gewesen, auf der Suche nach Buntmetalldieben. Der Grund ist die Baustelle der niederschlesischen Magistrale.

Symbolbild. © Uwe Soeder

Hubschrauberlärm und Suchscheinwerfer haben die Menschen in Horka in der Nacht zum Mittwoch geweckt. Hintergrund war eine Aktion der Bundespolizei, wie Sprecher Michael Engler jetzt auf SZ-Nachfrage mitteilt: „Der Hubschrauber wird zur Unterstützung der Kollegen am Boden bei der Jagd nach Buntmetalldieben eingesetzt.“ Die Baustelle der niederschlesischen Magistrale sei derzeit ein recht beliebter Anlaufpunkt für Langfinger. Es würden nicht nur Baufahrzeuge wegen Diesel angezapft, sondern auch Fernmelde- und Signalkabel herausgeschnitten oder Gleismagneten entwendet. Da das Gelände rings um die Bahnstrecke sehr unwegsam ist, setzt die Polizei den Hubschrauber ein, um Verdächtige im Blick behalten zu können.

Ob es bei dem Einsatz Mittwochnacht zu einer Festnahme gekommen ist, will der Polizeisprecher nicht sagen. Aber: „Es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass dort nachts eine Maschine in der Luft ist.“ Das könne auch mal das Gebiet über Zentendorf oder andere Gemeinden an der Bahnstrecke betreffen. (SZ/jay)

zur Startseite