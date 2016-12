Hubschrauber sucht bewaffneten Räuber Ein maskierter Räuber bedroht zwei Bäckerei-Angestellte mit einer Pistole und erbeutet mehrere Tausend Euro Bargeld.

Schock in der Abendstunde für zwei Angestellte einer Nossener Bäckerei auf der Bismarckstraße. Am Freitag überfiel kurz nach 19 Uhr ein maskierter Mann das Geschäft. Er brach erst eine Tür auf, kam dann ins Lager, wo er die Angestellten mit vorgehaltener Pistole zwang, den Tresor zu öffnen. Daraus schnappte sich der Täter das Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und flüchtete. Eine der Angestellten habe einen Schock erlitten, hieß es auf SZ-Nachfrage aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Dresden.

Die erste Fahndung kurz nach der Tat habe nichts gebracht, so die Polizei. Zwar seien zehn Streifenwagen, ein Hubschrauber und ein Fährtenhund vor Ort gewesen und hätten nach dem Räuber gesucht. Ohne Erfolg. Ein Problem für die Beamten seien die langen Anfahrtswege auf dem Land, hieß es weiter. Jetzt würden die von den Kriminaltechnikern gesicherten Spuren ausgewertet, unter anderem mit Abgleich von DNA und Fingerabdrücken.

Nossens Bürgermeister Uwe Anke, übers Wochenende außerhalb der Heimat: „Wir werden sehen, was wir in dem Fall tun können.“ (SZ/IL)

zur Startseite