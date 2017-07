Hubschrauber kalken den Erzgebirgswald Drei Tonnen Kalk je Hektar Wald. Das hilft gegen sauren Waldboden, kostet aber auch gutes Geld.

Per Hubschrauber wird der Wald gekalkt. © Egbert Kamprath

Am Montag haben die Arbeiten für die diesjährige Waldkalkung im Osterzgebirge begonnen. Zuerst hat das beauftragte Unternehmen, eine Spezialfirma aus der Nähe von Iserlohn in Nordrhein-Westfalen, die Kalkvorräte an die Landeplätze gefahren. Außerdem haben Mitarbeiter von Sachsenforst die betroffenen Waldgebiete abgesperrt. Während die Hubschrauber mit den Kalkbehältern fliegen, ist der betreffende Wald für Menschen komplett gesperrt, um jegliche Gefahren auszuschließen.

Zuerst ist davon das Waldgebiet entlang des Neuen Wegs zwischen dem Pöbelbach und Schönfeld betroffen, wie Stephan Radler informierte, der beim Forstbezirk Bärenfels für die Waldkalkung verantwortlich ist. Hier beginnt die Waldkalkung in unserer Region. Im Forstbezirk Bärenfels ist dieses Jahr die Kalkung in Wäldern von Obercarsdorf bis nach Rehefeld vorgesehen. Geplant ist, dass diese Woche ein Hubschrauber im Osterzgebirge arbeitet und voraussichtlich ab der kommenden Woche zwei im Einsatz sind. Radler rechnet mit vier bis fünf Wochen Dauer für die Waldkalkung in unserer Region.

Diese läuft an 13 verschiedenen Stellen in Sachsen, neben dem Forstbezirk Bärenfels auch in den Bezirken Neustadt, Marienberg, Eibenstock oder Adorf. Je Hektar Wald werden rund drei Tonnen Magnesiumkalk aus Dolomitgestein mit Flugzeugen über dem Wald verstreut. In der Regel erhalten die Waldgebiete alle zehn Jahre eine solche Kalkgabe. Die Europäische Union und der Freistaat Sachsen geben dafür in diesem Jahr rund 1,7 Millionen Euro aus, wie das sächsische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium informierte.

Der Forst vermindert mit der regelmäßigen Waldkalkung die Bodenversauerung, die vor allem in den Bergregionen ein Problem darstellt. Damit werden die Wachstumsvoraussetzungen für junge Bäumchen erheblich verbessert. Wenn der Boden weniger sauer ist, kommt das auch den Lebewesen im Boden entgegen und schützt weiter davor, dass Schwermetalle und Säure ins Grundwasser gelangen.

