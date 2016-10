Hubschrauber fliegt im September 129 Einsätze

Wenn die schnellste medizinische Hilfe erforderlich ist, muss die Luftrettung anfliegen. Ob bei einem Herzinfarkt, bei einem schweren Unfall oder wenn sich ein Kind beim Spielen verletzt – immer dann, wenn Minuten über Leben und Tod entscheiden. Der Dresdner Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung startete im September 129-mal zu seinen Flügen. Täglich von 7 Uhr an ist „Christoph 38“ bis zum Sonnenuntergang einsatzbereit. Er wird nicht nur von der Dresdner Leitstelle angefordert, sondern unter anderem auch von denen in Ostsachsen und Freiberg.

Kommen Kletterer oder Wanderer in der nahen Sächsischen Schweiz zu Schaden, wird der Hubschrauber zu Such- und Rettungseinsätzen alarmiert. Die DRF Luftrettung setzt ihre Hubschrauber an 31 Stationen in Deutschland und Österreich für die Notfallrettung ein, aber auch, um Intensivpatienten zwischen Kliniken zu transportieren. Die Organisation ist gemeinnützig und auf die Unterstützung von Förderern und Spendern angewiesen. (SZ)

