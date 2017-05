Hubschrauber entdeckt Vermisste Das „Fliegende Auge“ der Polizei konnte mithilfe einer Wärmebildkamera eine 77-Jährige in einem Rapsfeld ausfindig machen.

© Symbolfoto: dpa

Mit einem erfreulichen Ergebnis konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers „Passat 1“ am Montag, kurz vor Mitternacht, einen Einsatz in und um Mittweida beenden. Angefordert worden war die Luftunterstützung aus folgendem Grund: Gegen 18.15 Uhr meldeten Angehörige eine 77-jährige Seniorin bei der Polizei als vermisst. Sie war vom Einkaufen nicht nach Hause zurückgekehrt.

Aufgrund ihres Gesundheitszustandes musste davon ausgegangen werden, dass sich die 77-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Mehrere Beamte und ein Fährtensuchhund prüften daraufhin Anlaufpunkte der Frau in Mittweida ab. Angetroffen wurde sie jedoch nicht. Gegen 22.30 Uhr suchte „Passat 1“ Mittweida aus der Luft ab und konnte die Vermisste schließlich mittels der Wärmebildkamera gegen 23.15 Uhr im Ortsteil Lauenhain in einem Rapsfeld nahe dem Blechweg ausmachen. Die 77-Jährige wurde aufgrund ihres Gesundheitszustandes von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (DA)

