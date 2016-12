Huang packt’s an Huang Van Hoan aus Vietnam eröffnete in der Innenstadt einen Obst- und Gemüseladen. Doch er hat noch viel größere Pläne.

Der Himmel ist grau, es nieselt. Da wirkt der hell erleuchtete Laden an der Meißner Straße 1 noch heller. Sauber und ordentlich ist es hier, nicht nur die Äpfel sind auf Hochglanz poliert. Jahrelang war das Geschäft, das zuletzt der Landkorb nutzte, geschlossen. Huang Van Hoan hat es jetzt wieder aufgemacht. Der Vietnamese verkauft dort Obst und Gemüse. „Eigentlich war das hier gar nicht geplant“, sagt der 35-Jährige. Ursprünglich wollte er in Lommatzsch einen Asia-Imbiss eröffnen, kaufte dafür extra ein Grundstück. Genau genommen eine Ruine für gerade mal 2 900 Euro. Inzwischen hat er für sich und seine Familie dort eine Wohnung eingerichtet, doch um den Imbiss zu eröffnen, braucht es noch Zeit und vor allem Geld. „Mein Bruder riet mir, erst mal mit einem Obst- und Gemüseladen anzufangen, dort Geld zu verdienen und dann den Imbiss zu bauen", sagt er. Der Bruder habe ihm auch Geld für Umbauarbeiten in dem Geschäft vorgestreckt.

Gehandelt hat Huang van Hoan schon immer. Seine Eltern, die in der DDR Vertragsarbeiter waren, mussten nach Auslaufen ihres Vertrages nach Vietnam zurückkehren. 1993 kamen sie jedoch wieder nach Deutschland. Huang war damals zwölf Jahre alt, hatte es schwer, weil er praktisch kein Deutsch sprach. Er ging zwar in die Schule, „aber es hat nicht funktioniert“, sagt er. Ohne Abschluss und ohne Beruf macht er sich mit 18 Jahren selbstständig. Hat in Riesa einen „Klamottenladen“, wie er selbst sagt, geht nach Leipzig und eröffnet dort ein Geschäft. 2003 kehrt er nach Vietnam zurück, will sich dort ebenfalls selbstständig machen. Doch es funktioniert nicht, er kommt in seinem Geburtsland nicht mehr zurecht, kehrt schließlich zurück. „Deutschland ist inzwischen meine Heimat geworden“, sagt er, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Nach seiner Rückkehr sucht er ein Haus. In Lommatzsch wird er fündig. So günstig wie hier findet er woanders kein Grundstück, in Riesa nicht und in Leipzig, wo noch immer seine Mutter ein Textiliengeschäft hat, gleich gar nicht.

Neue Heimat Deutschland

Huang steht vor seinem Geschäft, schaut auf die Meißner Straße. „Es ist schade, dass hier so vieles verfällt, Geschäfte leerstehen“, sagt er. „Ich möchte dazu beitragen, dass mehr Leben in die Innenstadt kommt“, so der 25-Jährige, dessen vietnamesische Freundin demnächst ein Kind erwartet. Nahezu die gesamte Familie ist in Deutschland, fühlt sich hier wohl. Angst hat er als Ausländer nicht. Schlechte Erfahrungen hat er jedenfalls nicht gemacht. „Die Menschen hier sind sehr nett und freundlich“, sagt er und lächelt.

Nach Vietnam kommt er nur noch selten. Er macht eine Bewegung zwischen Daumen und Zeigefinger. „Der Flug kostet viel Geld, das ich nicht habe.“ In sein Geburtsland zurück will er nicht, er könnte dort auch nicht auf Dauer leben. Denn er ist Deutscher.

Im kommenden Jahr will er seinen Asia-Imbiss in Lommatzsch eröffnen. Innen sei er schon fast fertig, nur die Fassade müsse noch gemacht werden, sagt er. Der Obst- und Gemüseladen soll aber dennoch weiter betrieben werden.

Huang Van Hoan ist wie viele Vietnamesen gut in Deutschland integriert. Durch seinen Fleiß und seine Tatkraft hat er sich viele Sympathien und Anerkennung erworben. Die Kunden, die zahlreich in seinen Laden strömen, wissen das zu schätzen. Auch Weihnachten wird er feiern, dann allerdings bleiben die Vietnamesen eher unter sich. Mit der Familie, aber auch mit anderen Landsleuten wird es sich treffen und feiern.

