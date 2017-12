HSV und Dohna treffen auf Regionalliga-Team

Ab 13. Januar 2018 beginnt die Vorrunde um die Futsal-Landesmeisterschaft des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV). In vier Regional-Meisterschaften werden insgesamt sieben Startplätze für die Endrunde am 3. Februar 2018 in Leipzig ausgespielt. Die SG Rotation Leipzig ist als Titelverteidiger gesetzt.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren kann der SFV in diesem Jahr ein illustres Starterfeld präsentieren. Mit dem FC Oberlausitz Neugersdorf hat sogar ein sächsischer Regionalligist gemeldet. Auch die beiden Oberliga-Spitzenteams vom Bischofswerdaer FV und dem FC International Leipzig sollten die Qualität der Titelkämpfe verbessern. „Die anderen Mannschaften müssen deshalb aber nicht schon im Vorfeld den Kopf in den Sand stecken, denn diese NOFV-Teams werden in erster Linie mit jungen Kickern bestückt sein“, heißt es in einer Pressemitteilung des SFV. Neben dem Titelverteidiger qualifizieren sich jeweils die vier Sieger der Regional-Meisterschaften sowie die drei besten Zweitplatzierten.

Interessant aus regionaler Sicht sind in erster Linie die Staffel 3 (in Pirna-Copitz) und die Staffel 4 (in Wilsdruff). Am 20. Januar wird ab 14 Uhr in der Sporthalle BSZ Pirna-Copitz gespielt. Mit dabei sind dort der SV Chemie Dohna und der Heidenauer SV. Die Kontrahenten der beiden Kreisoberligisten sind die Neugersdorfer Viertliga-Kicker, der FSV 1990 Neusalza-Spremberg und der SV Neueibau.

In Wilsdruffer Saubachtalhalle spielt die Staffel 4 ihre Sieger am 21. Januar ab 14:30 Uhr aus. Neben Gastgeber SG Motor Wilsdruff gehen der SV Bannewitz sowie die SG Striesen, der SC Borea und der FV 06 Laubegast an den Start.

