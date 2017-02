Handball Verbandsliga Frauen HSV-Damen senden Lebenszeichen Hoffen im Abstiegskampf: Weinböhla holt nach langer Durststrecke einen Punkt. Sogar ein Sieg war möglich.

Gina Hübner ist mit 17 die derzeit jüngste im Weinböhlaer Team. Nicht nur wegen ihrer vier Treffer am Sonnabend bescheinigt ihr Trainer Bernd Berthold eine deutliche Leistungsverbesserungen im Angriff. © D. Rostig

Manche haben ja die Handball-Frauen des Verbandsliga-Teams vom HSV Weinböhla schon als sicheren Absteiger im Hinterkopf. Zuletzt gab es nur noch Niederlagen, die Mannschaft rutschte in den Keller. Doch Pessimismus ist ganz sicher verfrüht. Denn: Mit dem ersten Punktgewinn seit Ende November gaben die HSV-Spielerinnen ein Lebenszeichen. Bei der SG Klotzsche sicherten sich die Schützlinge von Trainer Bernd Berthold mit einem 24:24-Unentschieden zumindest einen Punkt. Und: Es wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Aber der Reihe nach: Beide Mannschaften stehen im unteren Tabellendrittel, wollten und mussten so alles in diesem Spiel geben. So starteten beide Teams ohne großes Abtasten in die Partie. Allerdings konnten sich weder die Klotzscher Gastgeberinnen noch die Gäste in der ersten Halbzeit entscheidend absetzen (3:5, 6:6, 10:8, 11:13). Mit einem knappen Ein-Tor-Vorsprung für Weinböhla ging es in die Pause (12:13).

Zeitweise fünf Tore Vorsprung

Die zweiten dreißig Minuten sollten dann nichts für schwache Nerven werden. Die HSV-Frauen erwischten einen guten Start, legten direkt wieder vor und zwangen den Heim-Trainer bereits sieben Minuten nach Wiederanpfiff zum Time Out. Doch davon ließ sich der HSV nicht stoppen, erhöhte von mittlerweile 15:19 (37.) auf 16:21 (43.). Doch anstatt den Vorsprung sicher über die Schlussviertelstunde zu bringen, waren die Weinböhlaerinnen scheinbar selbst so von sich überrascht, dass die SG Klotzsche, angeführt von ihrem Rückrundenneuzugang, der ehemaligen Elbehexe Ivana Vujica (6 Tore), wieder ins Spiel fand und aufholte. Und es kam, wie es kommen musste: Nach einer hektischen Schlussphase gelang den Gästen per Strafwurf der Ausgleichstreffer zum 24:24-Endstand dreißig Sekunden vor Abpfiff. Trainer Bernd Berthold befand nach dem Spiel, dass es durchaus „ein wichtiger gewonnener Auswärtspunkt“ ist. Und er fügt hinzu: „Klar wäre ein Sieg schöner und wichtig gewesen. Aber die Mädels rannten die letzten zwei Monate immer wieder nur hinterher, so dass diese Situation vielleicht ungewohnt war. Aber vor allem haben sie wieder Kampfgeist und Einsatz gezeigt und heute auch spielerisch im Vergleich zur Vorwoche überzeugender agiert.“

Jetzt haben die HSV-Frauen zwei Wochen Zeit, um durchzuatmen und sich auf die Schlussphase der Saison vorzubereiten.

Der Rückstand auf den Tabellenzehnten Görlitz beträgt nun noch zwei Punkte. Diese könnten sie schon beim nächsten Spiel sichern, am 25. Februar empfangen die HSV-Damen den VfL Waldheim 54 in der Nassauhalle Weinböhla.

Im zweiten Spiel der Verbandsliga Ost mit Landkreisbeteiligung fuhr der VfL Meißen einen sicheren 22:14-Erfolg gegen die 2. Mannschaft des USV TU Dresden ein. Meißen sicherte dadurch den 3. Platz in der Tabelle..

