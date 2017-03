HSG Turbine mit den meisten Mitgliedern

Landkreis. In den Sportvereinen des Landkreises Görlitz ist vom gegenwärtigen „Abwanderungstrend“ nichts zu spüren. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Gesamtmitgliederzahl der 361 Vereine um 464 auf 41 406. Darüber informiert Stefan Walter vom Oberlausitzer Kreissportbund. Von den 464 Sportlern sind 65 Prozent bei den zehn mitgliederstärksten Vereinen, angeführt von der HSG Turbine Zittau.

„In der Altersgruppe U18 gibt es ebenfalls eine positive Entwicklung“, berichtet er. Dort gab es voriges Jahr 11 929 Mädchen und Jungen, die in Sportvereinen aktiv waren, 2017 stieg die Zahl auf 12 581. Das bedeutet einen Zuwachs von 652 Nachwuchssportlern. „Ein klarer Trend für das Gesundheitsbewusstsein ist ebenfalls durch steigende Mitgliederzahlen in der Allgemeinen Sportgruppe (Breitensport) ersichtlich“, so Steffen Walter. Der Landkreis ist in etwa 75 Sportarten aktiv, bei denen weiterhin der Fußball am beliebtesten ist. (SZ)

Mehr Informationen und die Sportvereinssuche: www.oberlausitzer-ksb.de.

