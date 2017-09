Handball – Bezirksliga Frauen HSG-Reserve feiert Auftaktsieg Die Neudorf/Döbelnerinnen starten trotz einer sehr hohen Fehlwurfquote mit einem Heimsieg in die neue Saison.

HSG-Spielerin Katrin Minnich war neben Stefanie Reiche mit sieben Treffern die erfolgreichste HSG-Werferin. © Dietmar Thomas

Die Reserve der HSG Neudorf/Döbeln hat zum Punktspielauftakt in der Bezirksliga der Frauen gegen den VfB Eilenburg einen 27:20-Sieg gelandet.

Noch vor einer Woche hingen die Köpfe bei den HSG-Frauen nach dem knappen Ausscheiden im Landespokal ziemlich tief. Umso motivierter wollten die Muldenstädterinnen die erste Heimbegegnung der neu geschaffenen Spielstaffel angehen. Bevor die Partie anfangen konnte, musste festgestellt werden, dass bereits beim ersten Spiel der Saison die angesetzten Schiedsrichter nicht erschienen waren. Das Spiel begann auf beiden Seiten sehr zäh und wurde von vielen Fehlern begleitet. Nur sehr langsam gelang es der Heimsieben, sich im Ergebnis abzusetzen. Die Abwehr der Döbelner Frauen organisierte sich mit fortschreitender Spieldauer immer besser und trieb die Gäste in leichte Ballverluste. Die Heimmannschaft versuchte häufig, oft angetrieben von einer gut agierenden Sabine Schumann, den Ball schnell nach vorn zu bringen. Beim Halbzeitstand von 13:9 wurden die Seiten gewechselt, jedoch änderte sich am Spielverlauf nichts. Döbeln spielte weiter mutig nach vorn und die Gäste reagierten nur. Einziger Wermutstropfen an diesem Tag aus HSG-Sicht war die hohe Fehlerquote beim Torabschluss. Diese stand zum Ende gleich mit den geworfenen Toren. Alle vier Siebenmeter konnten von Stefanie Reiche sicher verwandelt werden. Beide Torhüterinnen trugen ebenfalls zum Gelingen des Spiels bei. Ein Sonderlob verdienten sich auch die drei ehemaligen Jugendspielerinnen, die alle zum Einsatz kamen. Tina Händler, Theresia Hankowiak und Saskia Hentschel machten ihre Sache gut, wobei die zwei zuletzt genannten sogar jeweils zwei Tore zum Sieg beisteuern konnten.

HSG Neudorf/Döbeln II - VfB Eilenburg 27:20 (13:9)

HSG Neudorf/Döbeln II: Klose, Böhm, Reiche (7/3), Haußmann (1), Schumann (6), Müller, Kunze, Minnich (7), Neldner, Hankowiak (2), Händler, Krönert (2), Hentschel (2), Vogt.

