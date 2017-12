Handball HSG-Nachwuchs holt Gold Beim Weihnachtsturnier in Weißenborn haben die jungen Roßweiner positiv überrascht.

Jubel bei den Roßweiner Nachwuchshandballern: Eine gemischte F-Jugend-Mannschaft der HSG Muldental hat erfolgreich beim Weihnachtsturnier in Weißenborn teilnommen. So konnten die jungen Spieler aus den Händen vom Weihnachtsmann freudestrahlend die Goldmedaille in Empfang nehmen.

Insgesamt waren sechs Teams angereist. „Da die HSG-Mannschaft gerade einmal vollzählig war und dabei noch zwei Spieler das erste Mal an einem Wettkampf teilnahmen, hatte niemand mit einem Erfolg gerechnet“, freute sich Trainer Jürgen Krondorf. Von den fünf Partien gewannen die Muldentaler die ersten und die letzten beiden. Lediglich gegen Freiberg musste zwischenzeitlich eine klare Niederlage eingesteckt werden, die den Turniersieg aber nicht verhinderte. (DA/jkro)

