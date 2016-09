HSG-Männer holen Punkt gegen Cunewalde Riesa/Oschatz trennt sich in der heimischen Rosentalsporthalle vom HV Oberlausitz Cunewalde mit einem 32:32 (17:16)-Remis.

Zum 3. Spieltag der Sachsenliga-Saison begrüßte die erste Männermannschaft den HV Oberlausitz Cunewalde in der Rosentalsporthalle. Gegensätzlicher konnten die Starts beider Teams nicht gewesen sein. Cunewalde gab selbst Platz 4-6 also Saisonziel aus, verlor jedoch beide Auftaktspiele. RIO benötigt jeden Punkt für den Klassenerhalt und gewann die ersten beide Spiele gegen Aue und Plauen-Oberlosa. Beide Mannschaften waren somit hochmotiviert etwas Zählbares auf der Habenseite zu haben.

Von Beginn an wurde von beiden Mannschaften ein hohes Tempo gegangen. RIO nutze dieses Spiel konsequent und konnte sich über die Stationen 4:2 und 8:3 sich bis zur 15. Minute auf 10:4 absetzen. Nach einer Auszeit von Cunewalde stockte das Spiel unserer Männer. Gerade im Angriffsspiel suchte man zu zeitig den Abschluss und durch inkonsequentes Abwehrspiel lud man den Gegner zu einfachen Toren ein. So kam Cunewalde wieder heran und blieb bis zur Pause in Tuchfühlung. In der Halbzeitansprache ermahnte Coach Schneider die Spieler, trotz des zum Teil dominanten Auftretens, weiter einen klaren Kopf zu bewahren und sich nicht von der Hektik anstecken zu lassen. Gerade in solchen Situationen passierten zu viele Fehler und man gab die deutliche Führung wieder aus der Hand.

RIO startete wie zuletzt fulminant aus der Halbzeit. Wieder schafften es die Jungs über eine konsequente Abwehrarbeit und durch gut gedachte Angriffe den Gegner auf Distanz zu bringen und sich auf 21:16 abzusetzen (35.). Nun brachte wieder eine Auszeit der Gäste die RIO-Männer aus dem Rhythmus. Danach schafften es diese dem Spiel wieder ihren Stempel aufzudrücken. Gerade die Wurfraumakteure kamen zu einfachen Toren und so konnte Cunewalde wieder heran kommen und sich durch den Ausgleich wieder ins Spiel bringen (24:24/43.). Als Cunewalde die erstmalige Führung im Spiel schaffte, schien das Spiel zu kippen (26:27/48.). Gerade in dieser heiklen behielten die Rio-Jungs aber einen kühlen Kopf und konnten durch Treffer von Wolf, Wunder und Seefeld den Ausgleich erzielen – und sogar wieder in Führung gehen (31:30/54.).

Knappe Niederlage für Frauenteam

Die Schlussphase war von Spannung kaum zu überbieten. Cunewalde schaffte den erneuten Ausgleich. Auf beiden Seiten wurden nun klare Torchancen liegen gelassen. So brach die letzte Spielminute mit Angriff für Cunewalde an. Durch einen Fehlpass kam RIO wieder in Ballbesitz, jedoch fängt Cunewalde diesen direkt wieder ab und hatte die Chance in Führung zu gehen. Durch eine sehr starke Parade von Cardaun hatte man in den letzten 10 Sekunden nochmals die Chance auf den Sieg, vergab diese aber mit der Schlusssekunde.

Wenn man gerade die Schlussphase sieht, kann man weder von einem Punktgewinn oder einem Punktverlust auf beiden Seiten sprechen. Gerade durch die zum Teil deutlichen Führungen war RIO auf der Gewinnerstraße. Jedoch spielte man zu inkonsequent und unkonzentriert.

Die Rio-Frauen unterlagen am 3. Spieltag der Sachsenliga zu Hause dem HC Leipzig III mit 28:31 (15:12). Es war die zweite Saison-Niederlage. Nach einer 3:0-Fühurng in der Anfangspahse sah es nach einem Punktgewinn der Gastgeberinnen aus, die sich im Vergleich zur Vorwoche in der Abwehr deutlich aggressiver zeigten. Doch in der zweiten Hälfte verfielen die RIO-Frauen wieder in die alten Muster, was die Leipzigerinnen sofort mit Gegentoren bestraften. Lena Bormann traf drei Minuten vor dem Ende zum 27:29, aber die Gäste schlugen mit zwei schnellen Toren zurück und konnten am Ende jubeln.

