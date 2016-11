HSG-Mädels verteidigen Führung Die Neudorf/Döbelnerinnen siegen gegen Delitzsch deutlich. Die HSG Muldental fordert den Tabellenführer, aber verliert.

Döbelns Stefanie Reiche steuerte insgesamt sechs Treffer zum Sieg der Neudorf/Döbelner Reserve gegen Concordia Delitzsch bei. © André Braun

Durch einen 24:16 Heimsieg gegen den NHV Concordia Delitzsch 2010 haben die Frauen der HSG Neudorf/Döbeln II ihren Spitzenplatz in der Bezirksliga Leipzig behauptet. Mit den Nordsächsinnen reiste ein bekannterweise junges und spielstarkes Team in der Döbelner Stadtsporthalle an. Entsprechend wurden die Gastgeberinnen gefordert.

Die Heimsieben bot am Anfang eine engagierte Leistung. Durch sicheres Passspiel und lang ausgespielte Angriffe kamen die Muldenstädterinnen oft zum Torerfolg. Auch vom Siebenmeterpunkt zeigte man sich absolut sicher. Stefanie Reiche verwandelte alle vier Strafwürfe. Somit ging es bereits mit einer deutlichen 13:7-Führung in die Pause. In der zweiten Spielhälfte schlich sich, wie schon oft, der Fehlerteufel in die Reihen der Heimmannschaft ein. Wieder kam es zu Ballverlusten und trotz einer guten Abwehr wuchs der Torvorsprung nur langsam. Auch die verletzungsbedingten Ausfälle von Ute Mobius und Annett Sperling waren spürbar. Positiv zu erwähnen ist, dass Diana Haußmann als jüngste Mitspielerin erneut zum Torerfolg kam.

Die Handballerinnen der HSG Muldental 03 hatten in der Bezirksliga Chemnitz die zweite Vertretung des SV Plauen-Oberlosa 04 zu Gast. Das war keine leichte Aufgabe für die Mittelsächsinnen gegen einen verlustpunktfreien Gegner. Deshalb waren die Vorgaben der Trainer klar definiert. Wachsam und aggressiv sollte in der Abwehr agiert und die Angriffe ruhig und sicher ausgespielt werden. Dies wurde in der ersten Halbzeit auch sehr gut umgesetzt. Die Gastgeberinnen gerieten zwar mit 0:2 in Rückstand, glichen diesen aber schnell wieder aus. Plauen legte dann immer wieder vor, doch Muldental ließ sich nicht abschütteln und schaffte es immer wieder, den Spielstand zu egalisieren. Das lag hauptsächlich an der hervorragenden Abwehrarbeit, die alle HSG-Spielerinnen leisteten und dass im Angriff ruhig und sicher gespielt wurde.

Nur in den Schlussminuten der ersten Halbzeit war man etwas nachlässig, sodass es mit 8:11 in die Pause ging. Die Roßweiner Trainer waren mit der bis dahin gezeigten Leistung sehr zufrieden und brauchten ihre Spielerinnen nur noch zu motivieren. Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich die Muldentalerinnen hellwach, glichen mit drei Toren in Folge aus und konnten sogar in Führung gehen (13:12/40.). Plauen fing sich aber und zog nun noch mal das Tempo an. Die Hüterin vernagelte zudem förmlich ihr Tor. Durch Auszeiten versuchten die RSV-Verantwortlichen, den Spielerinnen etwas Luft zu verschaffen und den Lauf von Plauen zu unterbrechen (14:15/45.). Das brachte allerdings nicht den erhofften Effekt.

Der Tabellenführer riss das Spiel an sich und Muldental hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen. Zu nervös führte man die Angriffe aus, scheiterte an der Hüterin oder verspielte den Ball. So kam es, dass die Vogtländerinnen noch zum einem klaren 23:14-Auswärtssieg kamen. Alles in allem aber schlugen sich die Muldentalerinnen gegen einen starken Gegner, der auch Oberligaspielerinnen im Aufgebot hatte, recht ordentlich. (DA/tku/kro/dwe)

Leipzig: HSG Neudorf/Döbeln II – C. Delitzsch 24:16 (11:7)

Concordia Delitzsch: Klose, Reiche (6/4), Haußmann (1), Kunze, Minnich (2), Neldner, Schönhof (1), Schumann (5), Vogt (6), Schmidt-Meth, Sperling (1), Raasch (2), Möbius.

Chemnitz: HSG Muldental – Plauen-Oberl. II 14:23 (8:11)

HSG Muldental: Tix, Ulrich, Pfütze, Fiedler (1), Model, Jantos, Backofen (5/4), Rohsmann, Kirchhof (2), Feldmann, Fuhl, Dutscho, Förster (2).

