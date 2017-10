Handball HSG kassiert zweite Schlappe in Folge In der Anfangsphase haben die Neudorf/Döbelner noch geführt. Doch dann lief nicht mehr viel.

Die Begegnung beim LHV Hoyerswerda ging für die Sachsenligahandballer der HSG Neudorf/Döbeln nach einer erneut schwachen Leistung mit einer 24:31-Niederlage zu Ende. „Auch in Hoyerswerda hat die Mannschaft nicht das umsetzen können, was wir in der Kabine vor und während des Spiels besprochen haben. An dieser Niederlage sind wir allein schuld, auch wenn das Schiedsrichtergespann mit teilweise sehr unglücklichen Entscheidungen meine Spieler aus dem Konzept brachte“, sagte HSG-Trainer Thomas Schneider nach dem Spiel.

Die Döbelner hatten wie in der Vorwoche in Aue eine gute Anfangsphase. Bis zum 4:5 (11.) lag die HSG in Führung. Doch mit der offensiven Deckungsweise der Gastgeber und dem agilen Alexander Canbek hatten die Gäste stets Probleme. Ab der 13. Minute lagen sie ständig in Rückstand. Kamen die Neudorf/Döbelner bis auf ein Tor heran, so kassierten sie oftmals in der Folgezeit zwei bis drei Gegentreffer in Folge. Der Rückstand wuchs immer weiter an. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte gelang den Mittelsachsen einige Minuten lang kein Tor. Die LHV-Sieben zog konzentriert ihr Spiel auf und hatte mit Henry Schacht einen Torhüter, der zahlreiche Angriffe vereitelte und schnelle Gegenstöße einleitete. Die HSG-Mannschaft muss sich nun im Heimspiel gegen den ZHC Grubenlampe auf ihre Stärken besinnen, damit der erfolgreiche Saisonstart nicht zu einem kleinen Zwischenhoch gerät und es wieder ins Tabellenmittelfeld der Liga geht. (DA/hsg)

