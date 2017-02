Handball – Sachsenliga HSG-Jungs mit tollem Sieg Vor Kreisderby in Freiberg: Neudorf/Döbelner rücken auf Platz sechs nach vorn.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Die Neudorf/Döbelner A-Jugend-Handballer hatten sich für das Sachsenligaspiel gegen den Tabellennachbarn NSG Oelsnitz/Oberlosa eine Menge vorgenommen. Letztendlich wurden sie für ihren hervorragenden Auftritt auch mit einem klaren 31:23 (13:10)-Sieg belohnt und tauschten mit den Vogtländern die Plätze.

Im ersten Durchgang gerieten die HSG-Talente zunächst allerdings mit 0:2 in Rückstand. Danach besannen sie sich ihrer Möglichkeiten und drehten das Spiel mit einer starken Abwehrleistung. Dabei hielt Clemens Eichler drei Siebenmeter, sodass nach einer Viertelstunde eine Neudorf/Döbelner 7:3-Führung zu Buche stand. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Gäste nochmals auf 9:7 heran, ohne die souveränen Gastgeber jedoch in einem nun ausgeglichenen Spiel ernsthaft in Gefahr zu bringen.

In der zweiten Halbzeit verkürzten die Vogtländern nach Wiederanpfiff nochmals auf 15:13. Doch ein Zwischenspurt der Muldenstädter zum 22:13 brachte die frühzeitige Spielentscheidung. Dabei waren vor allem mehrere schnelle Gegenstöße ausschlaggebend, die von den Neudorf/döbelnern diesmal konsequent verwertet wurden. So resümierte ein zufriedener HSG-Trainer Matthias Morgner: „Mit der Abwehrleistung, die wir gezeigt haben, brauchen wir am kommenden Wochenende bei der HSG Freiberg keine Angst zu haben. Hervorzuheben war diesmal Dustin Ewald, der seine Sache auf der rechten Angriffsseite sehr gut gemacht hat.“ (DA/dwe)

HSG Neudorf/Döbeln – Oelsnitz/Oberlosa 31:23 (13:10)

HSG Neudorf/Döbeln: Eichler, Winkler (4), Eppinger (2), Göhler (3), Kaplan, Greim (9/4), Schuricht (3), Faß (2), Schober, Runge, Wunderlich (1), Ewald (6)

