HSG-Handballer auf gutem Weg Das Neudorf/Döbelner Team wächst zusammen und präsentiert sich erfolgshungrig.

Steve Böttger, Sportliche Leiter: „Was an diesem Turnier herauszuheben ist, war die Tatsache, dass die Mannschaft als Team aufgetreten ist.“ © Andre Braun

Im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die kommenden Sachsenligasaison traten die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln bei der zweiten Auflage des Weinböhlaer Sommerturniers an. Und wie im Vorjahr trugen sie den Sieg davon.

Im ersten Spiel gegen Gastgeber HSV Weinböhla, der in der Verbandsliga Ost spielt, setzten sich die Mittelsachsen mit zehn Toren durch. Dabei hatten die Neudorf/Döbelner zunächst Schwierigkeiten ins Spiel zu finden, da sie sich auch an taktische Vorgaben zu halten hatten. Allerdings legten sie die Anfangsnervosität ab und setzten sich im Spiel über dreimal 20 Minuten klar durch.

Auch im zweiten Spiel gegen Sachsenligaaufsteiger Kurort Hartha ließen die HSG-Mannen nichts anbrennen und gewannen ebenfalls deutlich mit sechs Toren. Gegen den Aufsteiger in die Ostsee-Spree-Liga aus Bad Liebenwerda feierten die Neudorf/Döbelner mit zehn Treffern Differenz erneut einen klaren Sieg und konnten sich so über den zweiten Turniersieg bei der zweiten Auflage dieser Veranstaltung freuen.

„Was an diesem Turnier herauszuheben ist, war die Tatsache, dass die Mannschaft als Team aufgetreten ist“, resümierte der Sportliche Leiter, Steve Böttger, und fügte an: „Gerade auch die jungen Leute wie der 16-jährige Lucas Greim, der sich in jedem Spiel in die Torschützenliste eintrug oder das Auftreten von Tobias Claassen aus der zweiten Mannschaft zeigt, dass wir mit unserer Philosophie, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, auf einem guten Weg sind. Außerdem zeigt sich immer mehr, dass die Neuzugänge keine Fremdkörper, sondern bereits gut ins Spiel integriert sind.“ (DA/dwe)

