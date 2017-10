Handball – Sachsenliga Frauen HSG-Frauen lösen Pflichtaufgabe Zweiten Platz verteidigt. Die Neudorf/Döbelnerinnen siegen beim Schlusslicht knapp.

Claudia Ballaman steuerte vier Tore zum Auswärtssieg der HSG Neudorf/Döbeln in Glauchau bei. © Dirk Westphal

Die Frauen der HSG Neudorf/Döbeln wussten, dass es kein leichtes Spiel wird, wenn sie beim Schlusslicht HC Glauchau/Meerane antreten müssen. Und so kam es dann auch im Verlauf der 60 Minuten, wobei am Ende dennoch ein knapper Auswärtssieg zu Buche stand.

Die Gäste starteten mit einem guten Lauf und führten früh mit 8:3. Dann allerdings war bei einigen Spielerinnen der HSG die Partie im Kopf wohl schon durch. Trainer Daniel Reddiger: „Wenn man dann runterfährt, ist es enorm schwer, wieder zuzulegen.“ Die Gastgeberinnen hauten nun kämpferisch alles rein, was sie hatten und mehr. Davon zeigten sich die Mittelsächsinnen durchaus beeindruckt und lagen zur Pause nur noch mit zwei Toren vorn. Nachdem Reddiger in der Pause an seine Mädels appelliert hatte, den Kampf anzunehmen, verteidigte der Tabellenzweite bis zum Ende seine Zwei-Tore-Führung. „Der Erfolg war verdient für uns, auch wenn es nur ein Arbeitssieg war. Auch wenn der Blick auf die Tabelle recht freundlich ist, müssen wir uns auf das nächste Spiel kommende Woche beim USV Dresden ganz anders vorbereiten“, resümierte Daniel Reddiger.

HC Glauchau/Meerane – HSG Neudorf/Döbeln 28:30 (14:16)

HSG Neudorf/Döbeln: Ehrenberg, Ballaman (4), Eisold (4), Faulhaber, Laudel (3/1), Burkhardt (1/1), Raasch, Böhme (8/4), Röthig (3), Claassen, Eberhardt (3), Sperling (3)

Schiedsrichter: Bretschneider/Haase (Rietzschen)

Zuschauer: 100

zur Startseite