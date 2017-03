Hrensko-Fahrten ab Ostern Die private Personenschiffahrt Oberelbe pendelt ab Mitte April wieder zwischen Pirna und Böhmen.

An den Anlegern der Personenschiffahrt Oberelbe flussaufwärts von Pirna, hier Königstein, warten meist viele Passagiere, um mit einem der Motorschiffe gen Böhmen zu fahren. © Daniel Förster

Ab dem 15. April heißt es wieder Leinen los bei der Personenschiffahrt Oberelbe. Das teilt Firmeninhaber Bernd Frenzel auf SZ-Anfrage mit. Die Frenzel-Flotte, die zwischen Pirna und Hrensko pendelt, startet Ostern in die Saison. Jeden Mittwoch steuern die Schiffe zudem Decin an. Frenzel blickt optimistisch auf die kommende Saison. Zahlreiche Gruppen hätten sich bereits angemeldet. Sorgen macht ihm allerdings, dass die Anlegestelle in Pirna zeitweilig nur mäßig von Touristen genutzt werde. „Lediglich fünf bis zehn Personen gehen manchmal in Pirna an Bord. Aber in Wehlen und Rathen stehen dann oftmals über 30 Gäste oder noch mehr“, erklärt der Kapitän. An zu wenig Werbung könne es nicht liegen. Das Familienunternehmen hat zahlreiche Flyer drucken lassen und per Post verschickt. Die Internetseite werde ständig aktualisiert. 1991 gründete Bernd Frenzel die Personenschiffahrt Oberelbe. Das Unternehmen beschäftigt derzeit zwölf Mitarbeiter. (hui)

