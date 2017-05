Hradek bekommt neuen Windpark An der Grenze zu Polen werden 13 Windkraftanlagen gebaut. Auch die Stadt will von dem Vorhaben profitieren.

Das Fundament für den ersten Mast ist fast fertig.

Das Antlitz der Landschaft des Dreiländerecks hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten rasant verändert. Unwillkürlich denkt man dabei in erster Linie an den Braunkohlebergbau mit all seinen Folgen, aber auch die Renaturierung nach dessen Abschluss.

Doch das ist nur eine Seite: Einschneidende Veränderungen des Landschaftsbildes schafft auch die verstärkt angestrebte Nutzung alternativer Energiequellen, vor allem des Windes. Wohin man auch schaut, sind Windkraftanlagen zu sehen. Und es werden immer mehr.

Einer der bislang größten tschechischen Windparks entsteht gegenwärtig auf dem 400 Meter hohen Kamenný vrch (Steinberg) am Rande des unmittelbar an der polnisch-tschechischen Grenze gelegenen Václavice (Wetzwalde). Das ist ein Ortsteil der Stadt Hrádek nad Nisou (Grottau). Die Erdarbeiten für die Fundamente der neuen Windkraftanlagen haben bereits begonnen. Insgesamt 13 gewaltige Masten, deren Rotoren einen Durchmesser von 90 Metern aufweisen werden, wird die Prager Firma EEH s. r. o. hier errichten lassen. Die Gesamtleistung der Anlage soll 26 Megawatt betragen. Das wird ausreichend sein für die Versorgung von 17 000 Haushalten. So besagen es zumindest die Informationen seitens der Hamburger Firma Senvion. Die konnte sich bei der Bauausschreibung mit dem günstigsten Angebot durchsetzen. Der abgeschlossene Vertrag umfasst, neben der Lieferung aller benötigten Bauteile und Zubehör, auch deren spätere Wartung über den Zeitraum von 15 Jahren.

Die Pläne für einen Windpark in Hradek sind nicht neu. Schon Martin Puta setzte sich 2011 als damaliger Hradeker Bürgermeister für deren Verwirklichung ein. Puta war es auch, der im August 2013 – mittlerweile als Hejtman (Hauptmann) des Liberecký kraj (Reichenberger Kreis) – den vorerst letzten tschechischen Windpark bei Andelka (Engelsdorf), einem Ortsteil der Grenzgemeinde Višnová (Weigsdorf), seiner Bestimmung übergab. Bei der Übergabe sagte Martin Puta damals: „Als ich heute hierher gefahren bin und das Kraftwerk Turów sah, wurde mir noch einmal deutlich, dass wir auf dem richtigen Wege sind.“ So sieht es auch das heutige Stadtoberhaupt von Hrádek, Josef Horinka. Die Unterstützung der Bevölkerung hat er bereits seit längerer Zeit. Bei einer damaligen Bürgerbefragung in Václavice (Wetzwalde) entschied sich die Mehrheit für den Bau des Windparks. Außerdem ist Horinka zuversichtlich, dass eine der Windkraftanlagen direkt in das Eigentum der Stadt übergeht, die dann selbst zum Betreiber wird und somit einen nicht geringen Zuwachs für den Haushalt schaffen kann. Die genauen Modalitäten werden aber derzeit noch ausgehandelt. Das ist auch der Grund dafür, warum sich momentan sowohl der Investor EEH, als auch Bürgermeister Horinka mit Informationen sehr bedeckt halten.

Grünes Licht kam inzwischen seitens der Naturschützer. Tatsächlich stellen Windräder für Vögel und Fledermäuse gewisse Gefahren dar. „Im Fall Václavice haben wir ein detailliertes Gutachten nach strengsten Maßstäben erarbeitet“, berichtet Daniel Horácek von der Tschechischen Gesellschaft für Fledermausschutz. „Die Erfassung der eventuell betroffenen Tiere erfolgte mit Drohnen und Fledermausdetektor.“ Im Ergebnis müsse man keine negativen Folgen befürchten. Ornithologen hingegen gehen derzeit noch Hinweisen aus Polen nach. Diese besagen, dass in diesem Gebiet Gänse ziehen. Allerdings räumt Ornithologe Martin Pudil ein: „Wir selbst haben diesen Standort bisher nicht als wichtige Zugstrecke registriert.“ Anders als die Gänse könnte aber der hier vorkommende Rote Milan bedroht sein. Besonders brütende Vögel könnten sowohl durch das Geräusch als auch durch die Drehbewegung der Flügel gestört werden. Das endgültige Ergebnis bleibt also abzuwarten. Ungeachtet dessen werden die Bauarbeiten aber fortgesetzt.

