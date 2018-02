Hoyerswerdas Gründung in Mythen und Fakten

Uwe Schulz sprach im Lausitz-Center mit Elke Roschmann (Mitte) und Boglárka Szücz über die 750-jährige Stadtgeschichte von Hoyerswerda. Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Hoyerswerda. Gibt es eine Kooperation zwischen der Ausstellung des Stadtmuseums zum Lager Elsterhorst in Nardt und dem geplanten Vertriebenenmuseum im Bahnhof? Werden nun die historischen Tor- oder Kavaliershäuschen vor dem Schloss wieder aufgebaut? Und wie groß wird im neuen Lehrreich-Teil der historischen Dauerausstellung im Schloss der Blick auf die Bedeutung des Gaskombinates Schwarze Pumpe für die Entwicklung der Stadt seit 1955 sein? Solche Fragen konnten an Geschichte interessiere Menschen am Donnerstagabend im Lausitz-Center loswerden.

Das Hoyerswerdaer Tageblatt hatte zu seinem ersten „Stadtgespräch“ die Museumsmitarbeiterinnen Elke Roschmann und Boglárka Ilona Szücz eingeladen. Redaktionsleiter Uwe Schulz befragte die beiden Frauen vor 40 bis 50 Interessenten ein wenig zur Museumsarbeit, aber vor allem zu Fakten und Mythen bezüglich der Gründung der Stadt Hoyerswerda, die dieses Jahr ganz groß ihren 750. Geburtstag feiert.

Orientiert man sich an der Sage vom Jäger Howoran, der im Jahr 1003 zum Dank für die Rettung des böhmischen Fürsten Jaromir mit dem belohnt worden sein soll, was später als Herrschaft Hoyerswerda bekannt wurde, dann könnte die Stadt dieses Jahr ihre 1015-Jahr-Feier begehen. Allein sagt Elke Roschmann: „Es müsste dazu eine Lehensurkunde geben.“ Und es gibt eben nicht einmal Berichte über die Existenz einer solchen Urkunde. Auch eine Schlacht am Koschenberg 924, die Hoyerswerdas Schützengilde in der Weimarer Republik zum Anlass nahm, eine 1000-Jahr-Feier zu veranstalten, gehört wohl eher ins Reich der Legenden. Zudem: Der Koschenberg liegt bei Senftenberg. Man muss sich schon arg anstrengen, um hier eine Verbindung zu Hoyerswerda herzustellen.

Es bleibt die Urkunde von 1268, auf der das diesjährige Jubiläum der (bekannten) Ersterwähnung beruht. Das Publikum im Center erfuhr, dass niemand weiß, wo sich die Original-Urkunde befindet. Immerhin steht sie aber in einem im 18. Jahrhundert angelegten Verzeichnis. Es gibt sogar eine Kopie, die am Donnerstag auch auf einem Monitor gezeigt wurde. Dazu kommen archäologische Funde im Schlossbereich, die sich aufs 13. Jahrhundert datieren lassen, und eine Urkunde von 1272, die Hoieri de Vredeberch (Hoyer von Friedeburg) als Besitzer einer Wasserburg wohl anstelle des heutigen Schlosses ausweist. „Die Quellenlage ist schon sehr vertrauenswürdig“, beurteilt Elke Roschmann das Ganze. Sie und Boglárka Szücz konnten natürlich auch die eingangs erwähnten Fragen beantworten. Gegen eine Kooperation mit dem Museumsprojekt im Bahnhof sei im Prinzip nichts einzuwenden, wenngleich man am authentischen Ort in Nardt gern festhalten würde. Die tatsächlich diskutierte Idee, nur eines der beiden Kavaliershäuschen wieder zu errichten, ergebe kulturhistorisch wenig Sinn. Allerdings habe man nun auch schon geraume Zeit von ihren Befürworten nichts mehr gehört. Und Schwarze Pumpe werde im „Lehrreich“ zwar vorkommen, etwa in Gestalt der Abbildung eines großen Kühlturms an der Wand. Jedoch: Sehr tiefgründig werde das nicht, denn schließlich solle der neue Ausstellungsteil gut 80 Jahre Entwicklung abdecken und der Platz ist begrenzt.

Am 3. Mai wird die„Stadtgespräch“-Reihe thematisch mit einem weiteren Jubiläum zum Jubiläum fortgesetzt. Die Versorgungsbetriebe feiern, eingebettet ins 750-Jahr-Programm, ihren 25. Geburtstag. Das Tageblatt lädt dazu VBH-Geschäftsführer Steffen Grigas ins Lausitz-Center ein.

