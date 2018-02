Hoyerswerdas 30 000-Euro-Service

Im Hoyerswerdaer Stadtgebiet findet man unterschiedliche Papierkorb-Modelle.



Jens Kowalski ist für die Firma Veolia in Hoyerswerda unterwegs, um die öffentlichen Mülleimer zu entleeren – hier per Müllsack.Fotos (5): Mirko Kolodziej



Jeden Montag und jeden Freitag macht sich morgens ein umgebauter Kleintransporter der Firma Veolia auf den Weg zu Hoyerswerdas öffentlichen Papierkörben. Einmal wöchentlich soll jeder von der Stadt aufgehängte oder aufgestellte Abfalleimer entleert werden. Auch, wenn man von den Behältnissen absieht, die private Unternehmen zusätzlich auf ihren Grundstücken haben, gibt es im Stadtgebiet nach Auskunft des Rathauses sage und schreibe 225 öffentlich bewirtschaftete Abfalleimer.

Im Gegensatz zu Großstädten hält sich das Müllaufkommen in Grenzen. In München zum Beispiel ist an sehr belebten Plätzen das Entleeren von Papierkörben drei- bis viermal am Tag nötig. Und weil dort immer mehr Bedarf ist, hat man dem ZDF-Dokumentarfilm „Müllmeister Deutschland“ zufolge 50-Liter-Eimer gegen solche mit hundert Litern Fassungsvermögen ausgetauscht. Insbesondere Einweg-Kaffee-Becher machen wegen ihres verhältnismäßig großen Volumens Probleme. In Hoyerswerda dagegen gibt es zumindest solche Sorgen nicht. „Das Müllaufkommen hat sich nicht signifikant geändert“, sagt Rathaussprecher Bernd Wiemer. Wo weniger Menschen leben, wird auf der Straße wohl zumindest nicht mehr Abfall entsorgt.

Entsorgung in Bröthen/Michalken

Dennoch: Immerhin 30 000 Euro lässt sich Hoyerswerda den Service laut Haushaltsplan kosten. „Der Hauptteil wird durch die vertraglich gebundene Firma Veolia geleert, einige Behälter, zum Beispiel an Spielplätzen aber auch von den Mitarbeitern des Bereiches Stadtgrün“, erklärt Bernd Wiemer. Veolia-Mitarbeiter Jens Kowalski ist seit 2012 regelmäßig im Papierkorb-Einsatz. Er steuert die Abfalleimer mit besagtem Kleintransporter an. Auf dessen Ladefläche gibt es einen Container samt eingebauter Müll-Presse. Ist eine halbe Tonne Abfall zusammen, fährt Kowalski zum Wertstoffhof von Veolia an der Bundesstraße 97 in Bröthen/Michalken. Der Job macht ihm Spaß. „Es ist eine schöne Arbeit, und man freut sich, wenn es in der Stadt schön sauber ist“, sagt der Groß Särchener. Freilich scheint es Menschen zu geben, die das anders sehen. Immer mal wieder muss Jens Kowalski auch Abfall einsammeln, der neben Papierkörben liegt. Verlässlich nötig ist das zum Beispiel im Park am Kinghaus. Ganz zu schweigen von Papiertüten, Zigarettenschachteln oder Zellstofftaschentüchern, die einfach so auf einer Wiese oder am Straßenrand landen und somit außerhalb der Reichweite der wöchentlichen Entleerungsrunde. Das Phänomen ist so verbreitet, dass Fachleute dafür auch einen englischen Begriff nutzen: littern. Er steht auf Deutsch schlicht für Vermüllung.

In der Elster versenkt

Vielen Papierkörben in Hoyerswerda sieht man zudem an, dass manche Leute nicht viel von ihnen halten. Sie sind beklebt, besprüht, verbeult und anderweit ramponiert. In manchen stecken Müllbeutel. Ohne die Tüten könnte man die Behältnisse gar nicht mehr leeren. Denn es handelt sich um Exemplare, die sich nicht mehr aus den vorgesehenen Verankerungen lösen lassen. Die Stadt hat sie festgeschraubt oder festgeschweißt, nachdem sie mit Fußtritten immer wieder aus den Halterungen flogen. Jens Kowalski berichtet, dass solche Papierkörbe nicht selten wieder aus dem Gondelteich oder sogar aus der Schwarzen Elster gefischt werden mussten.

Es sind die größeren Plätze, an denen Veolia die größten Mengen Abfall entsorgt. Jens Kowalski nennt den Markt, den Lausitzer oder den Lipezker Platz. Doch Papierkörbe, sagt er, gebe es eigentlich in so gut wie jedem Stadtteil. Das betrifft sogar Ecken, an denen es über die letzten Jahre viel Abriss gab. Eigentlich müsste also jeder ohne allzu großen Aufwand eine Möglichkeit finden, seinen Müll auf die vorgesehene Art und Weise zu entsorgen.

