Hoyerswerdaer siegt im Extrem-Lauf Jacob Zschorlich setzt sich bei „Schiebock läuft Extrem“ über acht Kilometer durch und schlägt sogar Maik Petzold.

© Uwe Soeder

Leichtathletik. Viele Hindernisse gab es am vergangenen Sonnabend beim Lauf-Abschluss in Bischofswerda zu überwinden. Auf dem Programm stand wieder „Schiebock läuft Extrem“ – und rund 700 Sportler gingen auf den drei verschiedenen Distanzen an den Start. Im Teilnehmerfeld auf der langen 8,0-Kilometer-Strecke befand sich auch Ex-Profi-Triathlet Maik Petzold vom Bautzener LV Rot-Weiß 90, der nach seinem Rücktritt vom Leistungssport gerne neue Betätigungsfelder ausprobiert. Das der 39-Jährige, der im Januar 2018 seinen 40. Geburtstag feiert, immer noch in guter Verfassung ist, zeigt sein dritter Platz in 35:41 Min.

Schneller auf den zwei Runden war Jacob Zschorlich vom Team „fast-fair-serbja“. Der Hoyerswerdaer war schon nach 34:01 Min. im Ziel und gewann vor Swen Adolf (O-SEE Sports/35:24). Bei den Frauen gewann mit fast einer Minute Vorsprung Franziska Kranich vom LSV Niesky (43:42). Auf der 4,0-km-Strecke setzte sich bei den Männern Konrad Hlawenka vom Dresdner SC 1898 in 18:17 Min. durch. Im weiblichen Bereich glänzte die junge Thea Pietsch vom Biathlonverein Ringenhain als Zweite in 21:36 Min. Hier gewann die Sebnitzerin Sandrine Einert. Über 0,9 km überzeugte in der U 10 Jasmin Sprenger (Großröhrsdorf) mit einem klaren Sieg in 6:03 Min. (ck)

