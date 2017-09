Hoyerswerda feiert am Wochenende Stadtfest Von Freitag bis Sonntag ist im Herzen der Altstadt viel los – Sportliches, Rummel, Fliegen und einfach nur Feiern. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Hoyerswerda. Musik, Partynächte, Unterhaltung, Kulinarisches, Nervenkitzel und Einkaufsvergnügen – all das erwartet die Besucher an drei Tagen rund um den Lausitzer Platz, organisiert von der Lausitzhalle Hoyerswerda GmbH. Nicht zuletzt wird es sportlich, wenn der Sportclub Hoyerswerda am Festsamstag, dem 9. September, in der Beachvolleyball-Anlage Straße des Friedens ab 11.30 Uhr die Startschüsse für die zehn Wettkämpfe des 11. Hoywoj-Citylaufes gibt. Auf der großen Stadtfest-Bühne werden die Besucher gute Bekannte, wie das Orchester Lausitzer Braunkohle (So 11 Uhr) oder die Partyband Jolly Jumper und neue Gesichter sehen. Da wären die Weißwasseraner Rockband „The Mean Machines“ und das Wolfgang-Petry-Double zu nennen. Und in bewährter Form zeigen Vereine sowie Kulturschaffende aus dem Hoyerswerdaer Land mit Tanz-, Gesangs- und Sportdarbietungen, dass sie sich vor den „Großen“ ihrer Branche nicht zu verstecken brauchen (Samstag ab 11 Uhr).

Wer mag, der kann in Hoyerswerda in die Luft gehen - im positiven Sinne natürlich. Denn wie erstmals im vergangenen Jahr ist auch diesmal zehnminütiger Helikopter-Flugspaß Teil des Programms. Abgehoben wird auf dem Festplatz am Gondelteich. Interessierte können sich für 35 Euro Tickets im Vorverkauf sichern ( 03571 904125) oder fünf Euro mehr in die Hand nehmen und spontan vor Ort buchen. Aber Achtung - die Mittagsruhe am Samstag von 13 bis 14 Uhr und am Sonntag von 13 bis 15 Uhr bedeutet auch für den Heli: Pause.

Mit dem Riesenrad geht’s allerdings in diesem Jahr nicht so hoch hinaus. Das große Riesenrad hat einen kleineren Kollegen geschickt, ein Vergnügen ist das allemal. Genauso wie die anderen Fahrgeschäfte, die Kindern genauso wie ängstlichen Erwachsenen und actionsuchenden Jugendlichen Spaß bereiten werden. Das Stadtfest macht sich auch in diesem Jahr breiter - wiederum im positiven Sinn. Die Külzstraße ist Teil des Festareals: Der Dresdener Kunst-, Antik- und Trödelmarkt schlägt seine bunten Stände am Samstag und Sonntag entlang der Straße auf.

Feierlich eröffnet wird das Stadtfest am Freitag, um 18 Uhr, mit dem traditionellen Fassbieranstich. Zuvor geht es schon musikalisch rund. Ganz unter dem Motto: „Alles im Eimer … Instrumente braucht keiner!“ steht die Trash-Percussion-Performance der Groove Onkels feat. Tante (17 Uhr). Zentrale Instrumente sind Mülltonnen, denen sie liebevoll, aber mit Wucht ungeahnte Klänge, kombiniert mit einer spektakulären Choreografie, entlocken. Danach spielen die The Mean Machines, später legen DJs auf. Party!

Samstagabend wird weitergefetet, ab 20 Uhr mit der Partyband Meilenstein , DJ Evoteque und der Feuershow „Golden Spoon on fire“.

Am Sonntag werden beim Bühnenprogramm Kinder (Zauberwerkstatt und Maskottchentreff ab 14 Uhr) sowie Schlagerfans angesprochen. Das Wolfgang-Petry-Double tritt um 16 Uhr auf, anschließend „die Schlagermafia“. Das Fest klingt mit Partymusik von Jolly Jumper (19 Uhr) und einem Feuerwerk um 21.30 Uhr aus.

