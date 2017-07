Howgh – ich habe gesprochen! Indianerfest mit Lagerfeuer und Marterpfahl in Weißwasser

Alexa,Isabell und Zetaisa (im Vordergrund) haben sich schon in kleine Rothäute verwandelt. © Joachim Rehle

Einmal richtig Indianer sein. Das wollten die Mädchen und Jungen Ende vergangener Woche in der Station Junger Naturforscher und Techniker bei einem Indianerfest. Alexa, Isabell und Zetaisa hatten sich dazu in kleine Rothäute verwandelt. Auf ihre bunten Kostüme, ihre selbst gebastelten Traumfänger, Masken und Lederarmbänder waren sie mächtig stolz. Natürlich durften Lagerfeuer und Marterpfahl nicht fehlen. In dieser Woche laufen das deutsch-tunesische Robotic Science Camp für Jugendliche bis 21 Jahre und ein Natur- und Kunstcamp für Kinder ab zwölf Jahren. Es findet nicht nur in Weißwasser, sondern auch in Grabnik (Polen) statt. (jr)

