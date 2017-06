Hotline bei Zeugniskummer oder Fragen Am Freitag ist der letzte Schultag für dieses Schuljahr. An diesem Tag ist ein Sorgentelefon besetzt, wo Schüler und Eltern beraten werden.

Am Freitag, dem 23. Juni, ist der letzte Tag dieses Schuljahres. Gut 460 000 sächsische Schüler gehen dann in die Sommerferien. Für 13 400 Gymnasiasten und fast 18 700 Oberschüler ist der Tag auch der letzte ihrer Schulzeit überhaupt.

Bei Fragen zum Zeugnis schaltet die Bildungsagentur eine Hotline. Dort stehen am Freitag zwischen 11 und 16 Uhr Experten bereit, um Schüler und Eltern zu beraten. „Sie beraten Schüler und ihre Eltern bei Problemen mit dem Zeugnis oder schlechten Noten. Sie sollen dabei auch Mut machen, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern über das Zeugnis sprechen und bei schlechten Nachrichten Ruhe bewahren“, sagt Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU). „Wichtig ist, dass das Zeugnis immer nur einen aktuellen Stand widerspiegelt. Im neuen Schuljahr können die Weichen neu gestellt werden“, so Kultusministerin Brunhild Kurth.

Zum Ferienstart sagt sie: „Ferien sind in erster Linie zur Erholung und Entspannung da, um neue Energie für das kommende Schuljahr zu tanken.“ Auch den rund 35 400 Lehrern wünscht die Ministerin in einer Mitteilung erholsame Wochen. Die Schulferien in Sachsen gehen bis einschließlich 6. August. (SZ)

Zeugnis-Hotline am Freitag: Tel. 0351 8439303.

