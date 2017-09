Hoteltresor geplündert Einbrecher waren in Hörnitz erfolgreich.

Bertsdorf-Hörnitz. Unbekannte sind in der Nacht in ein Hotel auf der Zittauer Straße in Hörnitz eingedrungen. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und fanden den Schlüssel zum Hoteltresor. Diesen öffneten sie und entkamen mit einer vierstelligen Bargeldsumme. Auch der Safeschlüssel verschwand spurlos. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. (szo)

