Hotelplätze für gestresste Anwohner Seit Montag wird der Bahndamm wieder hergerichtet. Der Krach lässt Anwohner nachts nicht schlafen. Die Bahn macht ein überraschendes Angebot.

Tag und Nacht arbeiten die Bagger und Walzen am künftigen Bahndamm – hier an der Brücke über die Flutrinne. Der Lärm und die Erschütterungen durch die Maschinen sind unerträglich für die Anwohner. Das sieht nun offenbar auch die Bahn ein. © Klaus-Dieter Brühl

Was die Leute vom Florian-Geyer-Weg in den letzten Nächten erdulden mussten, grenzt an Folter. Rund um die Uhr lässt die Bahn entlang der Merschwitzer Straße den Bahndamm wieder herrichten. Auch in der Nacht. Und ohne Pause. Nach zwei Nächten ohne Schlaf sind die Anwohner müde, genervt und wütend. „Wir können einfach nicht schlafen“, erzählt Gert Enger. „Es muss doch möglich sein, in der Nacht wenigstens fünf Stunden zu schlafen.“ Stattdessen bebt ständig die Erde wegen der Walzen, die den Bahndamm verdichten. Er überlege, zum Arzt zu gehen, um sich krankschreiben zu lassen. „Man kann ja nicht auf Arbeit gehen, wenn man nicht schläft“, sagt er. Auch sein Nachbar Hans-Jürgen Schirmer ist auf Prass. „Unser Haus wackelt die ganze Nacht und die großen Scheinwerfer leuchten in die Zimmer hinein, so dass es drinnen taghell ist“, berichtet er. 3 Uhr morgens habe er wegen der Ruhestörung die Polizei gerufen. Schließlich gibt es ja auch in Großenhain eine Polizeiverordnung, wonach wochentags von 22 bis 6 Uhr Ruhe zu herrschen habe. Doch die Polizeibeamten sahen sich außerstande, den Bauarbeiten am Bahndamm Einhalt zu gebieten. Schirmer solle sich an das Ordnungsamt der Stadt wenden, was er auch am nächsten Tag tat. Bis dahin ohne Ergebnis.

Selbst Gäste des Restaurants „Der Bergkeller“ sollen in dieser Woche vor dem Krach auf der benachbarten Bahnbaustelle geflüchtet sein. Vor allem das schrille Piepen zurückfahrender Planierraupen sei besonders aufdringlich. Das berichten Leute, die am Dienstagabend die Gaststätte besuchten und ursprünglich draußen den warmen Sommerabend genießen wollten. Sie nahmen ihr Essen daraufhin lieber im statt vorm „Bergkeller“ ein.

Fast zeitgleich mit den bei der SZ-Lokalredaktion eingehenden Beschwerden veröffentlichte die DB Netz AG eine Pressemitteilung. Die Bahn bittet darin die Anwohner um Verständnis, dass auch in der Nacht gearbeitet werden muss. Die Arbeiten sollen bis zum Sonnabend erfolgen und am Montag fortgesetzt werden. Ziel sei, den Dammaufbau bis Mitte der kommenden Woche so weit abzuschließen, dass danach keine Nachtarbeiten mehr erforderlich sind. „Wir wollen versuchen, so schnell wie möglich fertig zu werden“, sagt Projektleiter Klaus Riedel von der DB Netz AG. Die Alternative sei, dass nachts nicht gearbeitet wird, sich dafür aber die Öffnung des Tunnels an der Großraschützer Straße verzögert. Sie ist für den 11. September geplant. – Für die Anwohner der Bahnbaustelle ist klar, dass dieses Ziel nicht auf Kosten ihrer Gesundheit durchgesetzt werden darf. „Bei den vorangegangenen Versammlungen wurde uns gesagt, dass 22 Uhr Schluss ist“, erzählt Schirmer. Er sieht die Stadt in der Pflicht.

„Auch wenn wir gern helfen möchten, können wir leider nicht mehr für die Anwohner tun“, sagt Stadtsprecherin Diana Schulze. „Wir haben aber die Deutsche Bahn kontaktiert und auf die Beschwerden hingewiesen.“ Die Bahn habe mitgeteilt, dass sie prüfen will, inwieweit der technologische Ablauf optimiert werden kann.

Am Mittwochnachmittag dann ein Anruf in der SZ-Lokalredaktion. Am anderen Ende ist nochmal Klaus Riedel. Der Projektleiter verkündet die Lösung, mit der niemand so richtig gerechnet hat: Die Bahn bietet den vom Baustellenlärm betroffenen Anwohnern an, für die Dauer der Nachtbauarbeiten die erforderlichen Übernachtungen in einem Hotel oder eine Entschädigung zu bezahlen. Die Anwohner sollen sich an ihn persönlich wenden. Seine Telefonnummer sei ihnen bekannt. Wenn nicht, stellt die SZ gern den Kontakt her.

zur Startseite