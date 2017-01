Hoteliers sind mit Saison zufrieden In ihrer Jahresbilanz haben die Vermieter 1 300 Gästekarten ausgewertet. Bei zwei Punkten gab es verstärkt Kritik.

Sächsische Schweiz. Die Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr seien ordentlich gewesen. Zu diesem Ergebnis kam die touristische Gebietsgemeinschaft „Rund um die Bastei“ bei ihrem Jahrestreffen am 11. Januar. Beteiligt waren die Orte Lohmen, Stadt Wehlen, Hohnstein und Kurort Rathen sowie Hoteliers und Freizeitanbieter. Ausgewertet wurden nicht nur Zahlen, sondern auch Meinungen – nämlich die der Übernachtungsgäste. Diese waren aufgefordert worden, einen der Gästekarte angehängten Fragebogen auszufüllen und abzugeben. Etwa 1 300 Gäste beteiligten sich.

Die Ergebnisse wurden nun in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Demnach gab es einen sehr hohen Anteil an wiederkehrenden Gästen und Besuchern und solchen, die durch eine persönliche Empfehlung in die Sächsische Schweiz kamen. Als Grund der Reise wurde mehrheitlich das Wandern und die Erholung genannt. Negativ bewertet wurde der Lärm der Züge im Elbtal und der Motorräder auf den Serpentinen bei Hohnstein. Auch die häufigen Straßensperrungen während der Hauptsaison wurden bemängelt.

Am häufigsten besuchen die Sachsen selbst ihre Sächsische Schweiz. Aber auch Gäste aus Berlin, Brandenburg, Norddeutschland und Thüringen kommen häufig. Trotz dieser positiven Bilanz der Hotelbranche beklagten diese einen Mangel an Fachkräften und eine daraus folgende Mehrbelastung der Mitarbeiter. Auch ein gesundes Wachstum fehle. Der Fokus müsse nun auf die Steigerung der Besucherzahlen in der Nebensaison gelegt werden. (kk)

