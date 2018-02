Hotelier nutzt den Winter zum Bauen Das Bon Apart in Görlitz erhält jetzt auch Schallschutzfenster. Die sind dringend nötig, nicht nur wegen des Wochenmarktes.

Die Fassade des Hotels Bon Apart in der Elisabethstraße wird derzeit verschönert. Unter dem Gerüst verborgen ist das große Hotelschild, das künftig besser ausgeleuchtet werden soll.

Görlitz. Alles neu macht der Januar. Und der Februar auch. „Ja, ein paar Wochen wird das Gerüst schon noch stehen“, sagt Francois Fritz, Hauseigentümer des Hotels Bon Apart in der Elisabethstraße 41. Nach nunmehr 21 Jahren habe der Fassadenputz Risse, sodass mal etwas gemacht werden müsse. „Und das geht bei uns nur zu dieser Jahreszeit“, sagt er. Hintergrund ist die Tourismussaison: Kein Hotelier kann es sich leisten, im Sommer wegen Renovierung zu schließen. „Und bei laufendem Geschäftsbetrieb können wir natürlich nicht bauen“, erklärt Francois Fritz. Also bleibt das Haus von Mitte Januar bis Mitte Februar für einen Monat komplett geschlossen: Das ist die Zeitspanne, in der die Nachfrage erfahrungsgemäß am niedrigsten ist.

Allerdings geht es Fritz nicht nur um die Risse in der Fassade. Stattdessen lässt der Hauseigentümer noch drei andere Dinge mit erledigen. So hat er erst vor zweieinhalb Jahren ein großes Hotelschild an der Fassade anbringen lassen, aber damit ist er überhaupt nicht zufrieden: „Die Lettern lösen sich und die Ausleuchtung des Schildes ist schlecht, die muss dringend geändert werden.“ Bisher seien immer nur die Buchstaben „H“ und „O“ gut beleuchtet gewesen, nicht jedoch „T“, „E“ und „L“.

Ein weiteres Problem seien die Fenster entlang der Straßenseite gewesen: „Gäste haben sich beschwert, weil von draußen zu viel Lärm in die Zimmer drang.“ Deshalb habe er jetzt Schallschutzfenster einbauen lassen. Verursacher des Lärms sei aber nicht etwa der „First Club“ im Keller des Bon Apart gewesen, sondern die „Görlitz Bar“, ein Kellerclub schräg gegenüber im Haus Elisabethstraße 5. Von dort gehe viel Unruhe aus: „Musik, Schlägereien, Polizeieinsätze.“ Doch nicht nur das: „In den Morgenstunden, wenn die Stände aufgebaut werden, kann auch der Wochenmarkt sehr laut werden“, sagt Francois Fritz.

Der Lärm sei existenzgefährdend, denn Gäste würden auf der Buchungsplattform „booking.com“ im Internet negative Kommentare hinterlassen, sagt Fritz. Ein Blick auf die Internetseite zeigt allerdings: Das Hotel steht bei den Kommentaren ganz gut da. 510 Bewertungen finden sich zum Bon Apart, im Durchschnitt haben die Gäste 8,7 von maximal zehn möglichen Punkten vergeben. Es gibt sieben Unterkategorien, nirgendwo kommt das Bon Apart auf Werte unterhalb von 8,2. Allerdings gibt es bezüglich der Lautstärke tatsächlich einzelne kritische Anmerkungen. Eine Susanna schrieb zum Beispiel am 20. Dezember: „Firmen-Weihnachtsfeier im Keller mit lauter Auseinandersetzung auf der Straße unangenehm. Hotel hatte vorher darüber informiert und Ohrstöpsel bereitgestellt?!“. Und ein Gast namens Anna ließ am 26. November wissen: „Wir hatten leider ein Zimmer zur Straße. Autoverkehr ist so gut wie keiner vorhanden, aber es ist jeden Morgen Markt und das Aufbauen der Stände ist doch recht laut und störend.“

Solche Kommentare möchte der Hauseigentümer künftig nicht mehr erhalten, deshalb sind ihm die neuen Schallschutzfenster so wichtig. „Deren Einbau haben wir jetzt geschafft“, berichtet er. Und wenn das Hotel schon einmal geschlossen ist, lässt er drinnen auch gleich noch einige Zimmer malern. Nicht alle, aber die, bei denen es nötig ist. „Wir haben ja erst seit drei Jahren einen Aufzug“, sagt Francois Fritz. Seither werden alle Räume gern gebucht, aber früher seien das dritte und vierte Obergeschoss weniger beansprucht gewesen als die unteren Etagen. Entsprechend sind jetzt vor allem im ersten und zweiten Stock Malerarbeiten nötig.

Das frühere Wohnhaus Elisabethstraße 41 besteht seit 1997 als Hotel Bon Apart. Es wurde von Anfang an mit dem Konzept eines Appartement-Suite-Hotels umgebaut. Das heißt, es gibt keine Einzelzimmer, dafür sehr große Räume, zum Teil mit getrennten Schlaf- und Wohnzimmern. Mit elf Appartements wurde es eröffnet, jetzt können 40 Menschen im Haus übernachten. Bekannt ist das Hotel vor allem für seine ungewöhnliche Innenausstattung. Im Bon Apart betritt der Gast nicht nur ein Zimmer, sondern fast eine Bühne. Die Räume sind nicht nur groß, sondern auch auffällig gestaltet. Himmelbetten überall, aufwendig gestaltete Holzschränke, schwere Vorhänge, Designermöbel. Selbst Sessel mit rotem Samt und Golddekor, wie Könige sie benutzen würden, fehlen nicht. „Als wir das Hotel eingerichtet haben, waren wir eben ein bisschen verrückt“, sagt Fritz und zeigt auf einen mit Blattgold überzogenen Schreibtisch. In einem anderen Raum stehen Stühle mit zwei Meter hohen Lehnen. „Die haben 1995 den europäischen Designerpreis bekommen“, sagt Fritz.

