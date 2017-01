Hotelier lädt WDR-Moderator ein Die Tourismusbranche wehrt sich gegen eine abwertende Pauschalkritik im Fernsehen.

Ralf Thiele lädt die Diskutanten der TV-Sendung „Hart, aber fair“ in die Sächsiche Schweiz ein, um Vorurteile abzubauen. © SZ

Das will der Chef der Pura-Hotelgruppe, Ralf Thiele, so nicht stehenlassen: Erstens, dass der Schmilkaer Hotelier Sven-Erik Hitzer der einzige Unternehmer in der Region wäre, der sich gegen den pauschalen Nazi-Vergleich wehrt, der kürzlich in der Fernsehsendung „Hart, aber fair“ in Bezug auf die Sächsische Schweiz gemacht wurde. Zweitens: die Diffamierung an sich. In der Talkshow am 9. Januar sagte der Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, dass er und seine Schwester „nicht in die Sächsische Schweiz könnten – wegen der Nazis“ (SZ berichtete). Dass dieser Satz so unkommentiert gesendet wurde, hatte Thiele derart frustriert, dass er tags darauf eine E-Mail an Herrn Daimagüler und den WDR geschrieben hatte. „Ich finde diese Aussage schlicht und ergreifend beleidigend, verachtend und diffamierend!“, schrieb Thiele unter anderem in der E-Mail, die der SZ vorliegt. Er lud sowohl Daimagüler als auch Moderator Frank Plasberg ein, in die Sächsische Schweiz zu kommen und sich selbst ein Bild davon zu machen, dass Daimagülers Vergleich untauglich ist.

Der Anwalt, dessen Eltern türkische Einwanderer sind, hat sich nach Aussagen Thieles gleich bei ihm gemeldet. „Er wird kommen. Es hängt nur noch an einem passenden Termin“, sagt Thiele. Eine solche Einladung hatte auch Hitzer gegenüber Medienvertretern ausgesprochen.

Thiele nimmt aber auch den Fernsehsender nicht aus seiner Verantwortung, weil aus seiner Sicht eben nicht nur das allgemeine Medieninteresse enorm gewachsen ist, sondern damit auch „die Verantwortung aller Teilnehmer und Macher gleichermaßen“. Thiele weiter: „Ich hätte erwartet, dass Herr Plasberg diese Aussage nicht einfach so übergeht.“ Herrn Plasberg empfiehlt er, sich die „Welt“ aus der Nähe anzuschauen, um dann die gewonnenen Eindrücke in die Moderatorentätigkeit mit einbringen zu können. Der WDR antwortete bereits auf das Schreiben von Ralf Thiele. Einen konkreten Gesprächstermin gibt es aber auch hier nicht. Dass seine E-Mail nun öffentlich geworden ist, hatte Ralf Thiele ursprünglich nicht beabsichtigt. „Dann hätte ich das nicht so spitz formuliert“, sagt er. In der E-Mail hieß es etwa: „Genau diese oder ähnliche ,Botschaften‘ sind es, die unser Land weiter spalten, Menschen sich ausgegrenzt, nicht dazugehörig, abgestempelt, schmutzig … fühlen. Solche oder ähnliche Aussagen sind populistisch!“

Zu reagieren, hält er aber für notwendig, weil persönliche Gespräche wirken. Das habe er nach dem Deutschen Wandertag gemerkt, als Pöbeleien in Sebnitz gegen Bundespräsident Joachim Gauck auch die gesamte Region in Verruf brachten.

