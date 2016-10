Hotelbrand am Ottokarplatz In einem Gästezimmer des Schwarzen Bärs in Zittau hat ein Feuer gewütet. Das soll eine 49-Jährige gelegt haben.

Das Hotel am Ottokarplatz. © Matthias Weber

Polizisten sind in der Nacht zu Montag zum Hotel „Schwarzer“ am Ottokarplatz in Zittau geeilt. Der Grund: In einem Gästezimmer hat ein Brand die Gardinen, Decken und Kissen zerstört. Der Schaden: 600 Euro. „Die Bewohnerin wird verdächtigt, das Feuer gelegt und selbstständig gelöscht zu haben“, sagt Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz.

Die Beamten stellten bei der 49-jährigen Deutschen zudem noch Alkohol fest. Das Messgerät zeigte 2,1 Promille an. „Die Polizisten nahmen die Frau vorläufig fest“, so Sprunk. Anschließend folgte eine Blutentnahme. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (szo/tc)

