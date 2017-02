Hotel Stephanshöhe mit neuem Namen

Das größte Hotel im Osterzgebirge, das mit 222 Zimmern am Fuße der Stephanshöhe in Schellerhau steht, hat sich einen neuen Namen gegeben. Seit Jahresbeginn firmiert es als Ahorn Waldhotel Altenberg „Der Name ist neu“, teilt Direktorin Ines Schubert mit, „alles andere bleibt beim Alten – das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Direktion und der Inhaber, die Ziele und der hohe Anspruch, unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten.“ Das Hotel hat sich in den vergangenen Jahren immer mal wieder neu ausgerichtet. Zu DDR-Zeiten als Ferienheim der Gewerkschaft FDGB gebaut und unter dem Namen Otto Buchwitz eröffnet, wurde es nach der Wende in Stephanshöhe umbenannt und von der Euromill-Kette gekauft. Später wechselte das Haus in die Ahorn-Hotelgruppe mit Sitz in Berlin, der noch ein Gästehaus in Templin und Friedrichroda sowie zwei weitere in Oberwiesenthal gehören. (SZ/ks)

