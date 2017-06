Hotel Kristall ab sofort mit viertem Stern Die Unterkunft in Weißwasser ist nun höher klassifiziert. Dafür hat Inhaberin Christina Piche aber auch viel investiert.

Claudia Volkmer von der IHK Dresden, Axel Klein, Geschäftsführer Dehoga Sachsen, Regionalverband Dresden, Daniel Piche und Christina Piche, beide Hotel Kristall, sowie Andra Becker-Querner von der Saxonia Fördergesellschaft (von links). © privat

Weißwasser. Das Hotel Kristall hat ein neues Aushängeschild erhalten. Inhaberfamilie Piche hat von der Prüfungskommission der bisherigen Drei- Sterne-Superior nun einen vierten erhalten. Damit bekommt Weißwasser sein erstes Vier-Sterne-Hotel. „Ich bin sehr glücklich und stolz, was unser Team in den letzten Jahren geschaffen hat“, beschreibt Inhaberin Christina Piche ihre Gefühlslage Der vierte Stern sei eine sehr angenehme Bestätigung der Arbeit. „Unsere Mitarbeiter haben mit uns alle Höhen und Tiefen durchlebt und dabei nie ihren Ehrgeiz und die Lust verloren, unseren Gästen als kompetenter Gastgeber zur Seite zu stehen.“

In den vergangenen zehn Jahren brachte das Team nach ihrer Aussage viel Kraft, Kapital und Einsatzwillen auf, um das Unternehmen am Standort Weißwasser zu sichern. „Rückschläge mussten überwunden und Auslastungsrückgänge kompensiert werden“, teilt sie mit. All diese Aufgaben habe das Hotel durch neue Betätigungsfelder wie dem Cateringgeschäft im Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, dem Stadtstrand am Boulevard, Service-Appartements, Ferienwohnungen im Fürst-Pückler-Park Bad Muskau sowie dem Bistro Nr. 34 ausgeglichen. „Die Gewinne sind als Investition in das Hotel geflossen“, berichtet Christina Piche. „Nur so konnten wir den ständig gewachsenen Anforderungen der Gäste gerecht werden und unser Unternehmen weiter entwickeln.“

Nicht nur die Außenfassade und Schallschutzfenster wurden energetisch saniert, sämtliche Zimmer renoviert und mit neuen Teppichböden und Flachbildfernsehern ausgestattet, neue Duschen eingebaut, das Restaurant und das Foyer modernisiert, dazu ein für Gäste kostenfreies Wlan und eine innovative Hotelsoftware installiert. Dabei legte das Unternehmen laut der Inhaberin einen großen Wert auf die Vergabe der Aufträge an regionale Unternehmen. „Wir sehen die Aufwertung nicht nur als Bestätigung unserer Arbeit an, sondern auch als Herausforderung für die Zukunft.“Nächstes Jahr soll das erste Hotelzimmer barrierefrei umgebaut werden, ebenso wie eine Toilette für die Gäste. Das Hotel gibt es seit DDR-Zeiten. Seit 1979 führte es die HO als Bettenhaus, bereits damals unter der Leitung von Christina Piche geführt. Der Betrieb wurdde 1993 von der Treuhand privatisiert. Heute stehen den Gästen 40 Hotelbetten, davon neun Einzelzimmer, ab 69 Euro pro Nacht, zur Verfügung. Nach dem Aus für das Hotel Prenzel ist das Kristall das einzige in Weißwasser. (SZ mit sdt)

