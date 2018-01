Hotel-Investor soll Fassade umgestalten Zu öde seien die Grautöne, die das Haus an der Marienbrücke bekommen soll, findet Thomas Löser von den Grünen.

So soll das Hotel einmal aussehen. © Visualisierung: S 8 Dresden GmbH

Rechtlich gesehen steht dem Bau des Günstig-Hotels an der Marienbrücke zwar nichts mehr im Weg (die SZ berichtete). Was die Fassade angeht, so sieht der Vorsitzende der Grünen-Stadtratsfraktion, Thomas Löser, durchaus noch Gesprächsbedarf. Vor allem die Behauptung des Investors, die Pläne seien mit der Dresdner Gestaltungskommission abgestimmt worden, stoßen dem Politiker auf.

Ja, es stimme – der Investor habe das Projekt der Kommission vorgestellt, so Löser. Zweimal sogar. Aber beide Male sei das Frankfurter Unternehmen aufgefordert worden, die Entwürfe zu bearbeiten. Daran gehalten habe es sich nur teilweise. „Über die Kubatur rede ich gar nicht. Diese erinnert durchaus an die Architektur der 70er-Jahre. Dann soll sich der Investor bei der Fassadengestaltung aber an diese Epoche halten“, so Löser. Die geplanten Grautöne bezeichnet er als Ödnis. Auch in den 70er-Jahren sei mit farbigen Materialien gearbeitet worden, zum Beispiel Klinker.

Der Investor sei im März vergangenen Jahres von der Gestaltungskommission gebeten worden, sowohl die Fassade zur Antonstraße hin als auch die Rückseite des Hotels umzuplanen. „Das ist ein Appell“, so Löser. „Der Investor sollte die Kritik annehmen.“ Die Gestaltungskommission achtet im öffentlichen Interesse darauf, ob die städtebaulich-architektonischen Qualitäten Dresdens bewahrt und weiterentwickelt werden. Sie gibt der Stadtverwaltung, aber auch den Bauherren Empfehlungen. Bindend sind diese allerdings nicht.

Der Hotel-Investor, die Benchmark Real Estate GmbH, will die Arbeiten auf der Baustelle bald fortsetzen. Sie ruhten etwa ein halbes Jahr, nachdem der Nachbar Beschwerde gegen die Baugenehmigung eingelegt hatte.

Inzwischen haben sich beide Seiten außergerichtlich geeinigt. Benchmark plant ein Hotel der Marke „Super 8“ mit 176 Zimmern.

