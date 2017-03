Hotel-Flair im Dorfgasthaus Wirtin Kerstin Jähne hat einen Teil ihres Hauses in Taubenheim zu modernen Gästezimmern umgebaut. Auch im Restaurant hat sie investiert.

Modern gestaltet sind die Zimmer, die in Taubenheim vermietet werden sollen. Wirtin Kerstin Jähne hat Einrichtung, Tapeten und alles andere selbst ausgesucht. Zuvor waren die Räume eine Wohnung. Foto: SZ/Uwe Soeder



Nein, wie zu einem Dorfgasthaus gehörend wirken die neuen Gästezimmer der Gaststätte „Am Bahnhof“ in Taubenheim nicht. Vielmehr hat man das Gefühl, in einem noblen Hotel zu sein. Wirtin Kerstin Jähne hat alles selbst ausgesucht. In dem für Übernachtungsgäste umgebauten Teil ihres Hauses, der einen separaten Eingang hat, befand sich zuvor eine Wohnung.

Als die langjährigen Mieter aus Altersgründen ausgezogen waren, nahm die schlanke blonde Frau, die die Gaststätte seit 13 Jahren in vierter Generation führt, den Umbau in Angriff. „Die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten ist groß. Vor allem, wenn wir in der Gaststätte Familienfeiern haben. Aber auch, wenn im Gesundheitszentrum nebenan Veranstaltungen stattfinden, was fast jedes Wochenende der Fall ist“, berichtet die Wirtin. Dementsprechend gut werden die beiden Doppelzimmer – in einem ist eine zusätzliche Aufbettung möglich – angenommen.

Neuland ist die Betreuung von Übernachtungsgästen für die Gaststätte „Am Bahnhof“ nicht. Zu DDR-Zeiten bot sie auch Zimmer an. Weil die aber keine Bäder und die Toilette eine Treppe tiefer hatten, wurde die Vermietung irgendwann eingestellt. Kräftig investiert hat die Inhaberin jetzt in die neuen Zimmer und in den kleineren der beiden Gaststättenräume, der 28 Plätze bietet. Wände und Decke sind renoviert. Neue Stühle wurden gekauft. Die Gaststätte ist neben dem Eiscafé „Zum Teich“ das einzige Lokal in Taubenheim.

Obwohl ihr Haus, in dem schon seit 123 Jahren Gäste bewirtet werden, abseits großer Straßen liegt, ist es so gut besucht, dass Kerstin Jähne vier Angestellte beschäftigen kann – zwei Köche und zwei Küchenhilfen, die gutbürgerlich kochen, aber auch mit vegetarischem Essen aufwarten. Geöffnet ist, mit Ausnahme des montäglichen Ruhetages, immer ab 11 Uhr; donnerstags bis 14 Uhr, ansonsten durchgehend bis abends. Für Übernachtungsgäste gibt es Frühstück. Kerstin Jähne, die die Gäste bedient, wird dabei manchmal von ihrer Tochter unterstützt.

