Hotel erfüllt Wünsche In der Lobby des Best Western Hotels in Bautzen steht ein ganz besonderer Weihnachtsbaum.

Der Wunschbaum im Hotel Best Western Plus in Bautzen. © PR

Zum Ende des Jahres und passend zur bevorstehenden Weihnachtszeit haben die Mitarbeiter des Best Western Plus Hotel Bautzen einen Wunschbaum zugunsten der Kinder des Kinderheims „Haus am Czorneboh“ in Wuischke/Hochkirch in der Hotellobby aufgebaut.

„Kinder verschiedenster Altersgruppen aus dem Kinderheim haben auf Wunschkarten einen Weihnachtswunsch geschrieben und werden diesen an den Weihnachtsbaum in der Hotellobby hängen. Einige dieser Wünsche erfüllen wir als Hotel, andere können unsere Gäste erfüllen, indem sie einfach eine der Wunschkarten nehmen und einen Geldbetrag zur Erfüllung spenden. Und schon können Kinderaugen glänzen“, erklärt Hoteldirektor Holger Thieme die Aktion.

Interessierte Bautzener können sich ebenfalls gern an der Aktion beteiligen und dem Best Western Plus Hotel Bautzen beim Helfen helfen. (szo)

