Hotel erfüllt Kinderwünsche Überreicht wurden Geschenke und ein Spendenscheck – dank vieler Helfer.

Mitarbeiter des Best Western Hotels Bautzen übergaben die Spenden im Kinderheim Wuischke. © PR/Jörg Stephan

Mit einem Sack voller Geschenke und einem Scheck über 700 Euro fuhren Mitarbeiter des Bautzener Hotels Best Western jetzt ins Kinderheim Haus am Czorneboh nach Wuischke. Die Gaben sind das Ergebnis der Wunschbaum-Aktion, die das Hotel Ende November gestartet hatte. An dem Baum in der Hotellobby hingen auf Karten geschrieben die Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus dem Kinderheim. Viele halfen mit Spenden, die Wünsche zu erfüllen. Und weil so viel Geld zusammenkam, gab es neben Geschenken eben noch einen Scheck. „Unser Dank gilt unseren Hotelgästen, den vielen Spendern aus Bautzen und dem Umland und ganz besonders den Mitgliedern des Lions Club Bautzen Lusatia, der Deutschen Bank und der Schützengesellschaft Obergurig“, so Hoteldirektor Holger Thieme. (SZ)

zur Startseite