Hotel-Betrügerin macht weiter

Verhüllt: Mit einer Jacke über den Kopf betritt die Radeburgerin in Begleitung ihrer Verteidigerin Kerstin Peschel den Meißner Gerichtssaal. Diese Frau hat mehr als nur ihr Gesicht zu verbergen. Seit Jahren betrügt die 34-Jährige schamlos. Jetzt sitzt sie in Meißen wieder vor Gericht. Auch in Braunschweig ist ein Verfahren gegen sie anhängig. Sie soll dort eine Hotelrechnung über rund 800 Euro nicht bezahlt haben. © Claudia Hübschmann

Es ist unglaublich: Die heute 34-jährige Radeburgerin G. hat schon siebenmal vor Gericht und auch drei Monate im Gefängnis gesessen. Und mit mehr als einem Bein war sie auch im vergangenen Jahr erneut im Knast. Vom Amtsgericht Meißen wurde die Mutter von vier Kindern zu einer unbedingten Haftstrafe von acht Monaten verurteilt. Zudem drohte der Widerruf einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Nur der unendlichen Milde des Landgerichtes Dresden hat sie es zu verdanken, dass sie nicht erneut einrücken musste.

Doch was macht die Frau, die ein Meißner Richter mal sehr treffend als „Berufsbetrügerin“ bezeichnete? Hat sie daraus gelernt, geht sie jetzt straffrei durchs Leben, ist ihr die drohende, lange Gefängnisstrafe Warnung genug? Keine Bohne! Die unter zweifacher Bewährung stehende Betrügerin macht einfach munter weiter. Ihre „Spezialität“ ist es, sich mit ihren wechselnden Liebhabern und teilweise auch mit den Kindern in Luxushotels einzumieten. Um seriös und zahlungskräftig zu wirken, legt sich die gelernte Verkäuferin gern auch mal einen Doktortitel zu. Doch wenn es ans Bezahlen geht, ist sie verschwunden. Mal wurde ihr die Geldbörse gestohlen, mal die ganze Handtasche. Stets verspricht sie, die Rechnung per Überweisung zu begleichen. Danach ward sie nicht mehr gesehen. Das macht sie schon seit Jahren so.

Und wieder Scheinverkäufe

Bereits 2010 verurteilte sie das Amtsgericht Düsseldorf deswegen zu drei Monaten auf Bewährung. Die wurde wegen neuer Taten widerrufen, die Strafe hat sie abgesessen. Ihren Kindern erzählte sie, sie sei zur „Kur“. Gern verkauft sie auch Waren im Internet, die sie gar nicht besitzt, kassiert das Geld und liefert nicht. Insgesamt entstand durch die Betrügereien der G. ein Schaden von mehr als 12 000 Euro.

Auch diesmal soll sie in vier Fällen betrogen haben. So soll sie zweimal je ein iPhone 5 S im Internet zum Verkauf angeboten haben. Sie kassierte einmal 150 und einmal 155 Euro lieferte natürlich nicht. In zwei anderen Fällen bestellte sie bei einem Getränkehandel Waren im Wert von 144 und 100 Euro. Die wurden geliefert, bezahlt hat sie bis heute nicht.

Wegen Betruges sollte sich die G. vor Ostern erneut vor dem Amtsgericht Meißen verantworten. Am Verhandlungstag schickte sie dem Gericht ein Fax, in dem sie mitteilte, sie sei erkrankt und verhandlungsunfähig. Eine Nachfrage des Richters bei der Ärztin ergab, dass Frau G. bis Ostersonntag wegen einer akuten Infektion krankgeschrieben ist. Zum zweiten Termin vergangenen Donnerstag erschien sie erneut nicht, diesmal unentschuldigt. Nicht mal ihre Verteidigerin wusste, wo sie steckt. Diesmal schickt der Richter die Polizei raus, lässt die Angeklagte vorführen. In den Verhandlungssaal kommt sie mit einer über den Kopf gezogenen Jacke. Diese Frau hat mehr zu verbergen als nur ihr Gesicht. Deren Anwältin behauptet, ihre Mandantin sei erneut verhandlungsunfähig. Eine ärztliche Bescheinigung hat die Frau, die 2011 Sächsische Weinkönigin werden wollte, nicht. Damals war sie schon fünfmal wegen Betrugs rechtskräftig verurteilt worden und stand unter Bewährung. Inzwischen hat sie auch eine eidesstattliche Versicherung, den sogenannten Offenbarungseid, abgegeben.

Der Richter lässt jetzt ein ärztliches Gutachten zur Verhandlungsfähigkeit anfertigen. Danach wird ein neuer Termin angesetzt. „Sie werden sich auf Dauer der Verhandlung nicht entziehen können“, gibt er ihr mit auf den Weg.

Weitere Anklagen

Doch nicht nur in Meißen ist die Radeburgerin angeklagt. Auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ein Verfahren gegen sie angestrengt. Wie Christian Wolters, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, der SZ auf Nachfrage mitteilt, wurde gegen Frau G. am 27. Januar dieses Jahres Anklage wegen Betruges erhoben. Das Verfahren sei derzeit beim Amtsgericht Braunschweig anhängig. Frau G. werde vorgeworfen, in dem Hotel „An der Stadthalle“ in Braunschweig zwei Doppelzimmer im Zeitraum vom 24. bis 31. Juli 2016 gebucht zu haben. Sie sei am 24. Juli mit zwei ihrer Kinder und einem Zeugen angereist und habe die Zimmer genutzt sowie weitere Leistungen wie Getränke und Lunchpakete in Anspruch genommen. Die Angeschuldigte habe am 31. Juli versucht, die Hotelrechnung in Höhe von insgesamt 798,90 Euro mittels EC-Karte zu bezahlen, was jedoch mangels Deckung des Kontos nicht gelang. Die Angeschuldigte habe wahrheitswidrig angegeben, an einem Geldautomaten Bargeld zur Rechnungsbegleichung holen zu wollen. Sie habe deshalb das Hotel verlassen, sei jedoch nicht mehr zurückgekehrt und habe die Rechnung auch später nicht beglichen.

„Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Beschuldigte angesichts ihrer desolaten wirtschaftlichen Situation von Anfang an zumindest billigend in Kauf genommen hat, dass sie die Rechnung des Hotels nicht würde bezahlen können“, so Staatsanwalt Wolters. Ein Hauptverhandlungstermin des Amtsgericht Braunschweig ist bislang noch nicht bestimmt worden. Wie Karl Jahnke, Richter am Amtsgericht Braunschweig und stellvertretender Pressesprecher, mitteilt, werde der Fall voraussichtlich im August oder September dieses Jahres verhandelt.

Auch ihren diesmaligen Liebhaber aus Braunschweig habe sie vorgegaukelt, einen Doktortitel zu haben. Das solle aber niemand wissen, weil sie damit nicht angeben wolle, soll sie dem Mann gesagt haben.

