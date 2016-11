Hoßmang-Team lässt nicht locker SV Zeißig dominiert die Liga und hat bereits 13 Punkte Vorsprung. Königswartha hakt den Aufstieg ab. Kuriosum um Dirk Rettig.

Zeißigs Torjäger Rostam Geso (rechts) im Duell mit dem Rammenauer Markus Heine. © Werner Müller

Fußball-Kreisoberliga. Noch stehen in der Kreisoberliga Westlausitz zwei Spieltage der Hinrunde im vorweihnachtlichen Terminkalender, doch ein Zwischenfazit mit einem Blick auf das Tableau ist aussagekräftig. Mit elf Punkten Vorsprung nach 13 absolvierten Spieltagen zieht der SV Zeißig unangefochten seine Kreise. Die Mannschaft um den erfahrenen Trainer Stefan Hoßmang hat sich klar den Staffelsieg auf die Fahne geschrieben. Mit Rostam Geso (14 Tore) und dem Rückkehrer aus Trebendorf, Andreas Kober (12), liegen zwei Spieler aus Zeißig in der Torschützenliste im vorderen Feld. Der 30-jährige Kober war vor seinem einjährigen Gastspiel in der Landesklasse Ost beim SV Trebendorf über viele Saisons hinweg der mehrfache Schützenkönig der achten Liga. Primus dieser Wertung ist mit 21 Toren in 13 Partien Franz Rösner vom LSV Bergen. Der 29-Jährige hat damit fast zwei Drittel aller Bergener Treffer dieser Saison erzielt.

Mit respektablem Abstand zum SV Zeißig rangieren der Königswarthaer SV, Sokol Ralbitz/Horka und der SC Großröhrsdorf auf den Plätzen zwei bis vier. Als Verfolger sehen sich diese Vertretungen aber eher weniger. Königswarthas langjähriger Coach Enrico Angermann über die Situation an der Tabellenspitze: „Zeißig macht das souverän, lässt keine Luft heran. Klar, unsere Zielstellung war der Aufstieg, das kann man wohl abhaken.“

Kampf am grünen Tisch

Einen Platz unter den ersten fünf peilt der SV Gnaschwitz-Doberschau an. Die Mannen um Trainer Dirk Rettig liegen im Klassement nur auf dem neunten Rang, kämpfen allerdings am grünen Tisch um drei Punkte. Gegen die Wertung der Partie gegen den SV Zeißig, in dem die Gnaschwitzer mit einem 2:0 dem Gegner die einzige Saisonniederlage beibrachten, hat das unterlegene Team Protest eingelegt. In dieser Begegnung sollte ein Spieler aus Zeißig eingewechselt werden, der aber eine andere Rückennummer als auf dem Spielformular vermerkt, trug. Der Linienrichter verwehrte daraufhin die Einwechslung.

„Es soll einen Passus geben, dass man auch mit einer anderen Rückennummer auflaufen darf. Es muss da ein Grundsatzurteil gesprochen werden, da sonst Manipulationen Tür und Tor geöffnet sind“, sagt Rettig. „Man hätte sich ja auch als fairer Verlierer zeigen können.“ In erster Instanz sollte dieses Spiel wiederholt werden. Für Rettig ein Unding: „Wenn das Schule machen würde. Eine Elf liegt zurück und versucht einen Spieler mit falscher Rückennummer einzuwechseln. Der Schiri stoppt diese Aktion, Protest wird eingelegt und das Spiel wiederholt. Das geht doch gar nicht“, so der 47-Jährige.

Bis zu fünf Absteiger sind möglich

Rettig, der in seiner aktiven Karriere für Energie Cottbus sowie Erzgebirge Aue insgesamt 92 Regionalliga-Spiele bestritt, sorgte in dieser Hinrunde selbst für eine andere Kuriosität. Allerdings mit hohem Schmunzelfaktor. Beim Spiel in Wittichenau schrieb ihn Blau-Weiß-Trainer Waldemar Adamowicz als Ersatzspieler auf das Protokoll. Der in Wittichenau wohnhafte Rettig spielt im hiesigen Verein in der Altherrenliga. Somit stand Dirk Rettig als Trainer von Gnaschwitz-Doberschau sowie als Ersatzspieler von Wittichenau auf dem Formular. „Da hat Waldi ja etwas schönes ausgeheckt. Das Schiedsrichterkollektiv war übrigens ratlos, in welcher Coachingzone ich mich aufhalten durfte“, lacht Rettig. Seine Elf siegte mit 2:1 und Adamowicz verzichtete auf eine Einwechslung. Wobei trotzdem ein Rettig für Wittichenau spielte; Dirks Sohn Christoph steht im Kader der Blau-Weißen. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist Rettig nicht hundertprozentig zufrieden: „Es gab zu viele Auf und Ab. Das ist halt ein Kopfproblem - gegen die vorderen Mannschaften zeigen die Jungs starke Leistungen, gegen vermeintlich schwächere wird gepatzt“. Im Sommer wechselte der Wilthener Torjäger Thomas Kebschull nach Gnaschwitz. Noch wartet der 31-Jährige auf sein erstes Tor für den neuen Verein. „Er wusste, dass es hier für ihn nicht einfach wird. In Wilthen war das Spiel auf ihn zugeschnitten. Hier läuft ein anderes System. Ich setze mehr auf mannschaftliche Geschlossenheit. Doch er ist auf einem guten Weg“, erklärt der Trainer.

Ein harter Kampf ist um den Klassenerhalt entbrannt. Pulsnitz-Trainer Sebastian Kachlock möchte am Saisonende nicht zu den Absteigern gehören: „Natürlich ist der Verbleib in der Kreisoberliga unser Ziel. Doch es wird immens schwer, da man noch nicht weiß, wer aus der Landesklasse absteigen wird. Da kann es auch fünf Teams aus unserer Liga treffen“. Der 36-Jährige sitzt seit vielen Jahren auf der Trainerbank bei den Lebkuchenstädtern. Seine Sorgenfalten werden von Saison zu Saison größer: „Unsere Mannschaft spielt zwar über viele Jahre zusammen, aber die Jungs werden älter. Es kommen keine neuen Spieler und der Nachwuchs benötigt Zeit.“ Auch in Wilthen und Hochkirch geht akute Abstiegsangst um. Wobei die Kicker aus Hochkirch auf ihren „Oldie“ Ronny Henkert hoffen, dass der 36-Jährige noch einmal die Töppen schnürt und mit seinem genialen Torinstinkt die Grün-Weißen in Richtung Klassenerhalt schießt. In der vergangenen Saison funktionierte diese Taktik – Henkert kehrte während der Saison auf den Rasen zurück und markierte 27 Treffer.

Am kommenden Wochenende steht aber erst einmal die Zweite Hauptrunde im Kreispokal auf dem Programm. Eine Partie wurde bereits ausgetragen – Pokalverteidiger Ralbitz/Horka siegte in Kleinhänchen mit 9:0. Spitzenspiel wird das Aufeinandertreffen der beiden Kreisoberligisten Post Germania Bautzen und SV Zeißig am Sonntag (12.30 Uhr) an der Edisonstraße sein.

zur Startseite