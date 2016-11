Hoßmang sieht Gelb-Rot FSV Budissa gibt in Unterzahl gegen den FC Viktoria Berlin kämpferisch alles, verliert aber die Heimpartie mit 1:3 (0:1).

zurück Bild 1 von 2 weiter Rassiger Zweikampf zwischen dem Bautzener Kapitän Martin Kolan (links) und Ex-Budisse Chris Reher. © Torsten Zettl Rassiger Zweikampf zwischen dem Bautzener Kapitän Martin Kolan (links) und Ex-Budisse Chris Reher.

Das Unheil nimmt seinen Lauf. Schiedsrichter Matthias Lämmchen zückt die Gelb-Rote Karte gegen Martin Hoßmang. Der Gesichtsausdruck des Meuselwitzer Referees drückt fast schon Mitleid aus. Die Budissen hätten sich vom 35-jährigen EDV-Monteur etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht

Fußball-Regionalliga. Die FSV Budissa Bautzen kommt einfach nicht vom Fleck. Im Heimspiel gegen den FC Viktoria 1889 Berlin kassierte der Tabellen-Vorletzte vor nur noch 265 Zuschauern eine 1:3 (0:1)-Heimniederlage.

Der Knackpunkt der Begegnung war ohne Zweifel die 28. Minute. Der bereits verwarnte Martin Hoßmang sah nach einem (Allerwelts-)Foul die Ampelkarte. Eine äußerst harte Bestrafung durch Schiedsrichter Matthias Lämmchen (Meuselwitz), die den Unmut der Fans und bei Cheftrainer Reimund Linkert nach sich zog. „Ich habe am Tag zuvor MDR geschaut und gesehen, wie in Magdeburg der Schiedsrichter einen FCM-Spieler mitgeteilt hat, dass er gelb-rot-gefährdet ist. Dadurch konnte der Magdeburger Trainer den Spieler noch auswechseln. Dieses Fingerspitzengefühl hätte ich mir auch gewünscht.“

Reimund Linkert, dem das Präsidium bei der Mitgliederversammlung die volle Rückendeckung ausgesprochen hatte, musste seine Startelf umstellen. Gleich vier Spieler standen ihm wegen Verletzung nicht zur Verfügung (Milde, Hausdorf, Sisler und Hänsch). Dagegen rückte Tobias Heppner nach seiner Gelb-Rot-Sperre wie erwartet wieder in die Abwehrkette. Bei den Berlinern stand wie erwartet Chris Reher beim Anpfiff auf dem Platz. Der schnelle Stürmer spielte von 2014 bis 2016 für die FSV Budissa, erhielt aber im Sommer ein lukratives Vertragsangebot der Hauptstädter und wechselte zum FC Viktoria 1889.

Die erste Offensivaktion im Spiel ging auf das Konto der Einheimischen, aber der Freistoß von Josef Nemec verfehlte das Berliner Tor (5.). Nur drei Minuten später meldeten sich auch die Gäste zu Wort. Nach Pekdemirs Freistoß köpfte Haubitz knapp vorbei. Danach erhöhten die Berliner das Tempo, kamen durch Haubitz zu einer weiteren Schusschance (14.). Wenig später scheiterten Skoda und Yilmaz an der vielbeinigen Abwehr der Spreestädter.

Nach 28 Minuten standen die Platzbesitzer nur noch mit neun Feldspielern auf dem Rasen. Martin Hoßmang hatte die Ampelkarte gesehen. Eine (zu) harte Entscheidung von Schiedsrichter Matthias Lämmchen, der „Hossi“ erst sechs Minuten zuvor verwarnt hatte. Die Berliner, die bis dato schon den Ton angaben, drückten nun vehement auf das 1:0. Chris Reher köpfte am Pfosten vorbei (34.), der Schuss von Yilmaz wurde geblockt. Nach vorn ging bei Budissa nicht mehr viel, zumal das Fehlen von Paul Milde wie erwartet nicht kompensiert werden konnte. Zumal einmal hofften die Fans im Stadion Müllerwiese, aber Franz Pfanne jagte das Leder am Dreiangel. Zu allem Überfluss fiel praktisch im Gegenzug und mit dem Pausenpfiff das erste Tor für die Berliner. Patrick Brendel war aus der Distanz erfolgreich.

Aus der Kabine kamen die Budissen mit neuem Mut und glichen in Unterzahl tatsächlich aus. Maik Salewski demonstrierte nach dem Flankenball von Josef Müller seine technischen Fähigkeiten eindrucksvoll und schmetterte den Ball ins Netz (54.). Sieben Minute später schickten die Berliner den erfahrenen Karim Benyamina ins Getümmel. Der 34-jährige Deutsch-Algerier, in Dresden geboren und früher in der 2. Liga aktiv, brachte Viktoria in der 67. Minute wieder in Führung. Die Vorarbeit kam übrigens von Reher. Man musste es den Bautzenern hoch anrechnen, wie sie danach um jeden Ball fighteten. Christoph Klippel versuchte sich noch einmal mit einem Gewaltschuss (73.), aber das bessere Ende hatte der Favorit. Christian Skoda schloss einen Konter in der 87. Minute mit dem 3:1 für die Berliner ab. „Bei uns lässt keiner den Kopf hängen. Wir kämpfen weiter“, meinte Linkert, „und lassen uns auch von Dungen, die von außerhalb zu verkraften sind, nicht unterkriegen“.

Neugersdorfer gewinnen beim BAK

An der Tabellenspitze baute Carl Zeiss Jena seinen Vorsprung durch einen 2:0-Heimsieg über Schönberg aus, da Verfolger Berliner AK gegen starke Neugersdorfer mit 0:1 unterlag. Das Tor des Tages markierte der Brasilianer De Freitas in der 64. Minute.

Viel Pech hatte der FSV Luckenwalde, wie die Bautzener in den Abstiegskampf verwickelt. Bis in die Nachspielzeit stand es in Cottbus 1:1, ehe Streli Mamba den schwachen Lausitzern mit seinem Tor (90.+1) noch den Dreier rettete. Energie rückte auf Platz zwei vor, sieben Zähler hinter Jena. Schlusslicht TSG Neustrelitz rangiert hinter Bautzen weit abgeschlagen mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Gegen Aufsteiger 1. FC Lok Leipzig hieß es am Ende 1:3. Torhüter Benjamin Kirsten stand bei den Messestädtern (noch) nicht im Kader.

Budissa spielte mit: Wohlfeld – Kolan, Patka, Klippel, Heppner – Hoßmang, Pfanne – Barth (71. Hermann), Müller (84. Barnickel), Salewski (81. Baudis) – Nemec.

